Buryaile sobre el #23A: «El campo protesta porque quiere que lo dejen producir más»

Compartir

Linkedin Print

Finalmente llegó el anunciado #23A y este sábado en horas de la tarde ruralistas marcharán con sus tractores en algunas zonas de la Ciudad de Buenos Aires.

El ex ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile se refirió al respecto y dijo: «El campo protesta porque quiere que lo dejen producir más, porque esa es realmente la forma de defender la mesa de los argentinos».

Y agregó: «Hablamos de un sector, que ha sido atacado de manera constante por el oficialismo». Para el legislador formoseño, se debe a «miradas sesgadas, como las de ahora en donde sectores del Gobierno, responsabilizan permanentemente al sector agropecuario como culpable de la inflación y el aumento de los precios de los alimentos», apuntó.

Buryaile, cuenta que el sector agropecuario se encuentra con que le falta insumos para producir, gasoil, cubiertas, aumento de los precios fertilizantes y de insumos. «Sienten una incertidumbre total a la hora de producir, por el cambio constante de las reglas de juego, porque las facultades de fijar de derechos de exportación del ejecutivo están vencidas y estamos en un marco inconstitucional de esos impuestos», fustigó el diputado.

Además, destacó: «A todo esto, hay que sumarle los últimos hechos en el Consejo de la Magistratura llevados por el oficialismo que se niega a que exista una Justicia independiente». En definitiva lo que expresa el campo es que «quiere defender la institucionalidad del país, la Constitución y que sobre todo lo dejen producir».

En esa línea, el representante formoseño aseguró que el campo quiere expresar una visión que es totalmente diferente a la del Gobierno, «que cobra impuestos antiproductivos, una política tributaria que castiga la producción y el trabajado, que cambia las reglas de juegos o está permanentemente amenazando con hacerlo, que subsidia a sectores que no lo necesitan, que no da certidumbre a la producción».

Finalmente, concluyó: «ante este contexto, perdemos producción, no adquirimos tecnología y los países vecinos crecen a costa nuestra, por inversión o productores argentinos que se van. Y acá, el país se va empobreciendo más con el Gobierno sólo repartiendo migajas», remató.

Compartir

Linkedin Print