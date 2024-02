Buryaile vaticina un panorama desalentador para el campo «si no llueve en los próximos días»

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Ricardo Buryaile, ex diputado nacional y productor ganadero de nuestra provincia, vaticinó un panorama desalentador para el campo durante el invierno si no llueve en los próximos días.

“Somos una provincia ganadera, pero que tenemos un potencial infinitamente superior, hace mucho que no crece el stock vacuno en Formosa, estamos estancados alrededor de 1.800.000 cabezas”, comenzó diciendo al contextualizar sobre la actividad y agregó que esto sucede a nivel país que también crece muy lentamente.

Seguidamente Buryaile fue consultado por el panorama agropecuario provincial donde expuso que “el panorama es malo. Desde hace varios años, yo diría los últimos 5, venimos con sequía, todos los años tenemos severos problemas. Si bien en muchos sectores de la provincia ha llovido no hay que olvidar que por las características del clima de Formosa las lluvias se concentran en primavera y verano, en otoño empieza a aflojar y en invierno ya no hay. Entonces estamos entrando al invierno en algunos casos con pastos, en otros no tanto, pero con el calor que hizo el poco pasto que hay se quema”.

“Particularmente en mi caso no tengo agua, los bañados están secos, tengo las perforaciones, y las pasturas se achicharran con las altas temperaturas. Entramos al invierno sin agua ni pasto. Va a ser un invierno duro si no llueve en los próximos días”, señaló.

“Sabemos que estamos expuestos a estas cosas porque el productor sabe que trabaja a cielo abierto y esto va a pasar”, aseveró Buryaile.

Por otro lado, el productor ganadero fue consultado por el aumento de precios de la carne por lo cual respondió: “los precios aumentan no porque quiera el productor sino porque hay inflación, si quieren tapara el sol con las manos y decir que la carne no va a subir entonces tienen que parar la inflación”.

“En la argentina tenemos una inflación que corre aceleradísima, cómo piensan que se puede pagar un precio si teneos la inflación que corre, tenemos la luz que aumenta, salarios, impuestos, combustible, etc, lo mejor que tienen que hacer es controlar la inflación para que el trabajador no pierda el poder adquisitivo, el jubilado pueda comprar, el empresario pueda emprender y el ganadero exportar”, culminó.