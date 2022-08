Cáceres lamentó que la oposición haga campaña en base a “mentiras e incoherencias”

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

El subsecretario de gobierno municipal, doctor Fabián Cáceres arremetió contra la legisladora provincial Gabriela Neme, por ataques mediáticos hacia la gestión del intendente Jorge Jofré y propuestas que, según el funcionario, no se condicen con la realidad.

Cáceres recordó que “durante la campaña electoral del 2015, el ingeniero Jorge Jofré proponía a la ciudadanía un atrapante programa de gobierno, entre que los que se destaca el Boleto Estudiantil Gratuito; una gran conquista social que en mayo del 2016 fuera puesta en marcha y se sostiene sin interrupciones”.

En ese sentido, el exconcejal justicialista aseveró que “este derecho de los estudiantes formoseños está garantizado por los instrumentos legales pertinentes. Es sorprendente que tras cuatro años como edil capitalina, la doctora Neme no supiese que toda empresa que acepte los pliegos para prestar el servicio de transporte público en la ciudad, debe respetar el boleto estudiantil gratuito, pues está regulado por ordenanza”.

“Una muestra grave del desconocimiento generalizado sobre temas que opina esta legisladora o una clara intencionalidad de generar rédito mediático en temas que presentan crisis en este tiempo, como el transporte. Pero sea el punto que sea, nunca aporta más que unos instantes de live para sus seguidores”, alertó.

Así mismo, Fabián Cáceres lamentó que, “se olvida que fuimos compañeros en el Concejo Deliberante, e incluso que ocupó ese lugar con muchísimos votos que acompañan la gestión del intendente actual. En esa selectiva laguna mental, hace caso omiso a, que cuando desde nuestra bancada propiciamos modificaciones en el Código Tributario, específicamente la Taza de Inspección, que buscaba que quienes más recauden sean los que más aporten, la oposición y ella incluida, votaron en contra”.

“Ahora resulta que pretende esbozar un discurso cínico en el que enfrenta a grandes empresas como el casino, siendo que con los otros concejales opositores en el Concejo Deliberante –que en definitiva es el lugar dónde se proponen y discuten las cuestiones referidas a problemáticas de los vecinos y vecinas, no en las redes sociales- Gabriela Neme defendió a capa y espada los intereses de, entre otros, el casino que hoy ataca. Repudiable el nivel de incoherencia”, apuntó.

En ese sentido, el funcionario municipal aseguró que “puestas en escenas infundadas ya son la marca registrada de esta señora. No nos sorprende, porque ella está en campaña y es lo que hace permanentemente, tratar de saciar sus aspiraciones personales a costa de, como ocurrió en pandemia, derribar una barrera sanitaria que tanto cuidó la salud y la vida a más de 600 mil formoseños”.

“De Neme y sus seguidores no nos asombra más nada. Pero lo que no podemos permitir como personas comprometidas con la política, que la sentimos y la vivimos desde siempre-no como otros y otras que cayeron como paracaidistas y hoy se adjudican representar a la gente- es que busquen permanentemente confundir a vecinos y vecinas”, finalizó.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp