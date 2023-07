«Cacho» García: «Tenemos que poner a la Argentina en marcha»

Ayer visitó los estudios de Expres en Radio, el concejal capitalino y diputado provincial electo Hugo “Cacho” García quien además de defender el “modelo formoseño” que encabeza el gobernador Gildo Insfrán se mostró confiado en que el pueblo formoseño va a acompañar a los candidatos del oficialismo y a Sergio Massa para la presidencia y se mostró convencido en que hay que buscar un país que crezca porque “tenemos que poner a la Argentina en marcha”.

“El Gobernador viene desde hace más de dos años confrontando con algunos sectores concentrados de los porteños que creen que tienen la solución a todo y nos quieren venir a dar ejemplo de qué hay que hacer; en cada operativo, reunión y discurso viene manifestando su desacuerdo con ese centralismo. Lo bueno de todo esto es que la semana pasada alguien en Córdoba que escuchó a nuestro Gobernador dijo un discurso en esa misma línea; eso demuestra que el interior empieza a reaccionar de una manera diferente”, comenzó diciendo García.

Seguidamente, al ser consultado por la precandidatura de Sergio Massa, si bien no lo definió como “peronista” dijo que está dentro de las consideraciones y es el candidato de la “unidad”.

“Nosotros somos un movimiento, Massa por lo menos está con el peronismo que es lo fundamental. El gobernador Insfrán lo dijo: en el corral vamos a estar todos juntos. A Massa lo vemos trabajar y tiene mucho de lo que nosotros pensamos, creemos y en el marco del peronismo está dentro de las consideraciones. Cuando estuvo con Cristina hizo muchas cosas, no hay que olvidar eso”, aseveró.

Y continuó: “lo importante de todo esto es que tenemos que volver a ganar en la Argentina, creemos y estamos convencidos de que hay que buscar un país que crezca, que sea capaz de ponerse nuevamente en marcha, de desendeudar, tenemos que terminar con este centralismo que tanto mal nos hizo y nos sigue haciendo. Tenemos que poner a la Argentina en marcha”.

En este sentido García se mostró confiado en que el oficialismo se va a quedar con los tres diputados nacionales: “Por supuesto que sí, debemos meter los tres diputados; en primer lugar, porque nuestros candidatos son compañeros reconocidos en su trabajo, militancia, compromiso, en defender al modelo formoseños, a Formosa fundamentalmente. Del otro lado (oposición) tenemos a gente que no peleó por el acueducto que beneficia a todos los formoseños, por las obras presupuestadas cuando estaba Macri, por el hospital de Medicina Nuclear, la planta de agua en Clorinda, etc. Acá claramente se ven los dos ejemplos, nosotros necesitamos que acompañen las discusiones y que acompañen las obras que tenemos en el Presupuesto para beneficio de los formoseños”.

“El numero de 5 diputados va a servir para que el Gobernador y los mismos compañeros en las distintas Cámaras puedan sentarse a negociar cosas que sirvan y sean útil para los formoseños, y del otro lado, tenemos a quienes van a trancar las obras, pararlas y mirar para otro lado”, insistió el mismo.

Dijo que “los formoseños no podemos estar de acuerdo con ese sector que le sacó el 13% a los jubilados, que mataron personas y le echaron la culpa a otros, que no se hicieron cargo de los problemas sociales, me parece que las discusiones hay que elevarlas más. Los formoseños necesitamos compañeros que realmente se comprometan con el modelo, que discutan en el marco del Presupuesto las necesidades locales, que definitivamente se federalicen todas las ayudas para que Formosa como todas las otras provincias del país se pueda desarrollar”.

“Los formoseños

sabemos elegir”

“En estas elecciones los formoseños dieron catedra enorme de que nadie nos va a venir a llevar por delante, que sabemos elegir, somos esclarecidos, trabajamos, militamos, tenemos sentimientos, somos orgullosos de lo que construimos y tenemos el mejor gobernador de la Argentina sin lugar a dudas, a uno de los hombres que fundamentalmente ha trabajado por la unidad del peronismo pero que también estuvo dando pelea cuando quisieron llevarse puesto al peronismo, cuando quisieron intervenir algo tan sagrado institucionalmente como son los partidos políticos. El macrismo quiso intervenir el PJ con la anuencia de un montón de compañeros para hacerlo desaparecer y el que estuvo en esa pelea se llama Gildo Insfrán”, dejó en claro García.

“Los formoseños necesitamos en el Congreso de la Nación compañeros responsables, que piensen en cada uno de nosotros, y nos defiendan”, insistió.

Finalmente, en lo que se refiere al ámbito local, el concejal aseguró que no ve como “contrincante” a ningún candidato de la oposición porque tienen un problema que lo van a tener que dirimir entre ellos. “Es lamentable que la UCR esté en las condiciones que está, creo que nosotros también necesitamos una oposición que acompañe, que piense en función de los formoseños, la política no es una cuestión individual, es del conjunto. Los formoseños necesitamos compañeros, funcionarios y diputados que acompañen, que discutamos y que vayamos a todos juntos a pelear por un objetivo claro sobre las necesidades del pueblo”, culminó.