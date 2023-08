Super 10: Aranduroga derrotó a Sixty y es finalista del Torneo Regional NEA

En una de las llaves semifinales del Torneo Regional NEA Súper 10 de Rugby, Aranduroga pudo sacar un partido complicado adelante para derrotar a Sixty y meterse en la gran final del certamen que se jugará el próxima sábado nuevamente en la cancha de Taraguy.

En la apertura de la gran tarde de rugby en las instalaciones del Targuy Rugby Club, que recibieron por primera vez en su historia la definición del certamen más importante a nivel Regional, Aranduroga ratificó su favoritismo al derrotar a Sixty de Resistencia por 29 a 17, para instalarse nuevamente en la gran final del torneo que en este año fue denominado Súper 10, al contar con la participación de dos equipos de Paraguay.

Dentro de un partido con mucha presión defensiva, Aranduroga aprovechó las oportunidades que tuvo para marcar, después soportó la potencia de los delanteros chaqueños y definió el pleito en la segunda mitad del complemento. Con esta clasificación a la final, las «cebras» se aseguraron por segundo año consecutivo al Torneo del Interior.

En el arranque del juego, Aranduroga sorprendió con su movilidad y con la velocidad de Isidro Vallejos Barbis para anotar su primer try de la tarde. La conversión de Enzo González dejó el marcador 7 a 0 con apenas 10 minutos de juego. Sixty levantó su producción con la potencia de sus delanteros, se instaló en campo rival y provocó muchas infracciones del equipo correntino, pero Bruno Carlisi solamente aprovechó un penal de dos oportunidades.

La marca chaqueña fue bien alta, con mucha presión sobre la base de las formaciones, y eso le permitió a Facundo Cáceres tapar una patada de González. La pelota le picó bien a Carlisi, que llegó el try y también sumó la conversión para que Sixty pasara a ganar 10 a 7. Aranduroga respondió de la misma manera. Presión sobre la salida de la pelota, bloqueo a una patada y Martín Miranda Gallino fue el encargado de llegar al try.

Después, ya cerca del cierre de la etapa, llegó una gran jugada del equipo correntino porque le dio continuidad al ataque, intervinieron tanto forwards como backs para que el hooker Facundo Morel se zambullera en el ingoal. González cerró la jugada con la conversión y Aranduroga se fue al descanso 19 a 10 arriba en el marcador.

El segundo tiempo comenzó con dos equipos que utilizaron el pie para buscar el error en la recepción del rival. Ninguno pudo prevalecer con esa táctica, pero entraron en acción los delanteros chaqueños. Los visitantes cerraron el juego y sometieron al pack correntino. Una y otra vez se impusieron en el scrum, provocaron numerosas infracciones que dejaron al rival con un jugador menos (por amonestación) hasta que el árbitro Juan Zubieta decretó un try penal.

La primera vez que Aranduroga pudo cruzar la mitad de la cancha en el segundo período, a los 22 minutos, González sumó un penal para que su equipo recuperara la confianza y comenzara a prevalecer en el ataque utilizando el desplegado. El pleito se definió con otra jugada donde prevalecieron los pases, la pelota pasó de una a otra punta hasta que fue habilitado Vallejos Barbis para que anotara su segundo try de la semifinal. González aportó dos puntos y selló el 29 a 17 para que Aranduroga pudiera celebrar su pase a la final del Regional.

En el predio de los «cuervos» ubicado por la Ruta Nº 12, más temprano casi sobre el mediodía se disputaron los encuentros correspondientes a las semifinales de Intermedia, donde hubo derrotas de los equipos correntinos, ya que el local Taraguy perdió en el final contra Curne por 19 a 13, y Aranduroga no pudo con Curda de Paraguay que lo venció por 32 a 10. De esta manera los «universitarios» y «paraguayos» jugarán la final el próximo sábado.

En la segunda llave de semifinales del Torneo Regional NEA Súper 10 de Rugby, el dueño de casa Taraguy sufrió el poderío ofensivo de Curne que lo derrotó con claridad para meterse en la final del certamen, dejando a los «cuervos» a tener que jugar por el tercer puesto.

En la continuidad de una gran tarde de rugby con un predio de Taraguy colmado de espectadores, el local no pudo con Curne, que consolidó su favoritismo en la temporada al prolongar su invicto venciendo a los «cuervos» por un contundente 56 a 12, para meterse en una nueva final del certamen Regional donde deberá enfrentar a Aranduroga. Ahora, Taraguy definirá el tercer puesto contra Sixty en la búsqueda de clasificar para jugar la preclasificación al Torneo del Interior (TdI) B.

Taraguy estuvo en juego solamente en los 40 minutos iniciales, pero después no mantuvo su bloque defensivo y lo pagó caro. A los 3 minutos del partido que se jugó en cancha de Taraguy, el equipo visitante llegó al primer try a través de Guillermo Troiano que cerró una ofensiva de varias fases y mucha continuidad. Luego, bajó la intensidad porque Taraguy se mostró ordenado para defender aunque sin mayores opciones para inquietar al ingoal chaqueño. El juego fue trabado y con muchas infracciones que incluyeron dos amonestados, uno por equipo. Taraguy desperdició dos penales, mientras que Juan Sánchez Castelan anotó dos para la visita que, de esta forma, se quedó con el primer tiempo 11 a 0.

En el inicio del complemento, el conjunto universitario consiguió dos nuevos tries para estirar la ventaja a 25. Francisco Liotta apoyó el segundo try de su equipo, convertido por Sánchez Castelán y luego, los delanteros, provocaron un try penal. El partido se abrió porque Taraguy atacó desde todos los sectores para intentar descontar y Curne mantuvo su contundencia en la ofensiva. Así, llegaron los tries de Nicolás Maffia (T) convertido por Agustín De La Vega, Alvaro Biscay (C) convertido por Sánchez Castelan y Gerónimo Albornoz (T).

Los últimos 10 minutos, con el marcador 32 a 12 para la visita, fue un monólogo de Curne. Los delanteros prevalecieron en un scrum y provocaron un try penal, después mantuvieron la continuidad en el ataque para que puedan desnivelar, con buenas acciones individuales de Mateo Morales y Ramiro Vera. El apertura Sánchez Castelan aportó un penal y las dos conversiones para dejar el marcador final 56 a 12.