Mirassou: «Una banca en el Congreso puede definir una ley que signifique bienestaro sufrimiento para el pueblo»

La precandidata a diputada nacional suplente por Unión por la Patria (UxP), Cristina Mirassou, habló acerca del panorama político de cara a las elecciones PASO del 13 de agosto y, además, se refirió a la importancia de que los legisladores de su espacio lleguen al Congreso de la Nación.

“Es fundamental porque obviamente nosotros que somos cultores de la democracia porque siempre hemos sido gobierno a través de elecciones, sabemos que las transformaciones las tenemos que implementar a través de leyes, que después se reglamentan y es todo un proceso que siempre hemos cumplido y para esto sabemos que tenemos que tener las bancas en ambas cámaras”, indicó.

Y agregó: “También conocemos lo que ha sido la ampliación de derechos, conquistas en función de la educación, de la salud, de los planes sociales, de la promoción de la infraestructura, lo conocemos por Formosa, porque es nuestro modelo como lo hemos desarrollado y queremos seguir en ese ritmo y seguir por más, como siempre vamos por más acá en la provincia, pero a nivel nacional, porque no somos una isla”.

En ese sentido, se refirió a la propuesta de la oposición y dijo que “a boca de jarro” piden el achique del Estado, el desfinanciamiento de los Ministerios de Educación y Salud “que ya lo vivimos los cuatro años que fueron gobierno del 2015 al 2019”.

“Sabemos que hablan de privatización de empresas, que hablan de ir por los recursos naturales, las leyes que se hicieron y no pudieron, que lo van a volver a intentar, como la flexibilización laboral; todo esto es lo que ellos están planteando”, detalló.

Y reiteró: “Tenemos que tener esta herramienta de tener las bancas y tener buenos candidatos como son los que proponemos en nuestro espacio, hemos logrado una fórmula de la unidad nacional, creemos que tienen el apoyo de todo el movimiento justicialista, de las autoridades del Partido (Justicialista)”.

Asimismo, Mirassou aseguró que, el presidente del Partido Justicialista Formosa y gobernador, Gildo Insfrán, “ha tenido mucho que ver en ese armado”, tanto por “el respeto que le tienen en el conjunto de gobernadores de nuestro espacio, pero además es el presidente del Congreso Nacional del Partido”.

“Y por su gestión a nivel nacional que siempre ha sido prudente, armónica y tendiente a la unidad, hace que haya contribuido mucho, al igual que otros sectores de nuestro movimiento y aliados a esta lista de la unidad que nosotros creemos que es con la que vamos a poder hacer frente a una situación difícil”, aseguró.

La precandidata admitió que “se está negociando una deuda” (con el FMI) por lo que “hay que hacer lo mejor posible, hacer el buen uso de nuestros recursos naturales, seguir manteniendo las empresas de línea como Aerolíneas, que realmente cumplen no solo una función económica, sino una función social, de equidad y federalismo”.

“Son dos modelos muy claros porque se oponen muy claramente, y para eso necesitamos la herramienta de que tengamos alta en las dos cámaras y avanzar como siempre en forma equitativa con este principio de distribución, nosotros hablamos de impuestos progresivos que tienen que ver con una redistribución más justa de lo que es las ganancias y los recursos”, sostuvo.

Y agregó: “Para llevar todo esto adelante, obviamente necesitamos todos los votos, por eso la expectativa nuestra es llevar los tres diputados nacionales porque a veces un voto de una banca puede definir una ley que signifique bienestar o sufrimiento para el pueblo”.

