Desde Educación indicaron que se prorrogó la inscripción a becas Progresar y Progresar Trabajo

Érica Stock, coordinadora de Políticas Socioeducativas del Ministerio de Cultura y Educación (MCyE), informó que se prorrogó la inscripción a las Becas Progresar hasta el 17 de mayo para los niveles obligatorios y Superior y hasta el 30 de noviembre para Progresar Trabajo.

Declaró que “esto se logró mediante la unión y el esfuerzo de los referentes de todas las provincias quienes exigimos esta extensión, ya que los primeros diez días de inscripción la plataforma no funcionó”.

Señaló que dicha situación “ocasionó preocupación en los estudiantes porque los días para anotarse eran pocos”, pero insistió en remarcar que ahora tienen más días para hacerlo “ya que logramos que se extienda el plazo”.

A modo de colaborar con los alumnos, Stock destacó que “un equipo interministerial conformado por el MCyE, la Dirección de Juventudes, la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de la Comunidad, está trabajando para que la mayor cantidad de estudiantes formoseños puedan inscribirse y adquirir la beca”.

Además, lamentó que “el monto de pago no haya sido actualizado” y recordó que “sigue siendo de 20 mil pesos, pero en mano se les paga 16 mil ya que lo otro se retiene y se les abona al finalizar el año, una vez que se constate que son alumnos que mantienen la regularidad”.

Respecto del Progresar Trabajo, rememoró que “es para todos los ciclos de Formación Profesional (FP) que ofrece el Departamento de Educación Permanente”.

“Hay una muy buena respuesta por parte de los interesados, hasta el momento tenemos casi diez mil inscriptos en Progresar Trabajo, 11 mil en Progresar Obligatorio y seis mil en Superior”, detalló.

En tanto, acentuó el hecho de que en “todas las instituciones educativas los directores y equipos docentes estén colaborando con los alumnos, como así también las intendencias”.

“Estamos haciendo desbloqueo de contraseña, de usuario y todo lo que esté a nuestro alcance para solucionar cualquier situación problemática que se presente, para finalmente poder llegar a la mayor cantidad de estudiantes formoseños”, aseveró Stock.

También, comentó que “a aquellos que ya se anotaron, los directores le están certificando si es o no alumno regular” y expuso que “hemos tenido uno o dos casos en donde el directivo desconoció al inscripto como estudiante de su institución”.

En esta línea, explicó que cuando ocurre esta situación lo que se hace es investigar qué pasó “porque muchas veces el chico en el apuro de realizar el trámite apretó mal un botoncito y se inscribe en otra escuela, entonces hacemos todo lo posible para que vuelva a ser parte de su institución educativa, se lo certifique y no pierda la beca por ese error involuntario”.

Para finalizar estimó que antes cualquier consulta enviar un WhatsApp con la palabra PROGRESAR al 3704361769 “el cual funciona las 24 horas y está disponible para ayudar a los chicos que tienen dudas o problemas para inscribirse”.