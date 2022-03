Cada vez más enamorados: la romántica propuesta de Gianinna Maradona a Daniel Osvaldo

Compartir

La pareja volvió a apostar por su relación, después de tres meses separados, y se muestran felices por la reconciliación.

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo se reconciliaron, después de tres meses separados, y se muestran felices juntos. Desde hace algunas semanas volvieron a intercambiar románticas dedicatorias en Instagram, y se acompañan en sus respectivos proyectos. Primero la hija del Diez viajó con el ex futbolista a la provincia de Córdoba a una gira musical, y después él la sorprendió con un detalle especial en su hogar, donde quedó en evidencia el vínculo que los une hace varios años. Por si quedaban dudas, el fin de semana dieron un paso más allá y reafirmaron su noviazgo con una tierno intercambio de mensajes.

El ex jugador de fútbol musicalizó una de sus stories con la canción “Walk the Line”, de Johnny Cash, y publicó una foto junto a Giannina donde están a punto de besarse. “Te amo, Dinorah de mi vida”, agregó, y etiquetó a su pareja, a quien suele llamar a su novia por su segundo nombre como un código entre ambos.

Al ver la declaración pública de amor, la hija de Claudia Villafañe se emocionó y no solo reposteó la imagen, sino que además le respondió con una propuesta. “Nahhh, bueno. ¿Querés ser mi novio? Te amo, amor de mi vida. ¡De mis momentos preferidos!”, expresó conmovida por el gesto virtual. Una vez más Osvaldo publicó la contestación de su novia, como una forma de reinvidicar su relación.

Unos días atrás Giannina había compartido una foto del living de su casa para mostrar el ramo de flores que recibió, y quiso agradecer el regalo al artífice de la sorpresa. “Me conocés, Daniel Osvaldo. Te amo”, admitió, muy enamorada. En este sentido, aunque habían elegido seguir caminos distintos después de pasar las fiestas juntos, al parecer limaron asperezas y optaron por dar vuelta la página.

Desde que Teleshow confirmó este vínculo amoroso en febrero de 2021, pasaron por varias turbulencias, pero siempre se mantuvo el cariño entre ambos por la amistad de larga data que los une. En febrero el periodista Ángel de Brito había publicado nuevas fotos de la pareja caminando en el shopping de Nordelta, y aquella había sido la primera pista de su reconciliación.

Después viajaron a la localidad cordobesa de Villa María, donde Osvaldo tocó junto a su banda, Barrio Viejo, y Gianinna estuvo en primera fila para felicitarlo por sus logros. Incluso se animaron a mostrarse sonrientes y abrazados en una foto, en medio de los rumores que indicaban que estaban de nuevo juntos, Sin embargo, su reencuentro público no terminó allí, porque también intercambiaron mensajes en las redes sociales. La hija de Diego Maradona compartió una postal de los miembros de la agrupación y expresó su admiración: “Aguante ustedes siempre”.

Aunque no había etiquetado a su pareja, Osvaldo quiso expresarle su gratitud y sumó una contundente frase: “Gracias por estar siempre. ¡Te amo!”, junto a un emoji de corazón violeta. Así como blanquearon su ruptura a fines de diciembre, después de mantener un bajo perfil durante los meses que estuvieron separados, ahora demuestran su felicidad en el mundo virtual. Lejos de esconderse, viven esta nueva etapa de su relación con alegría, y apuestan a fortalecer su noviazgo. En la nueva postal que compartieron se los ve a puro romance, a punto de darse un beso, y dejan en claro que harán caso omiso al qué dirán.

