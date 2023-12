Caffa: «Hay 12 estaciones de bombeo que protegen la ciudad de inundaciones»

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el administrador General de la Dirección de Vialidad Provincial (DPV) Ing. Javier Caffa se refirió al funcionamiento de los desagües de la ciudad de Formosa y los trabajos que se realizan para evitar las inundaciones. “Formosa es una ciudad que está protegida de la crecida del río Paraguay y riachos afluentes”, dijo y aseguró que son 12 las estaciones de bombeo que la protegen. Primero, al ser consultado si su organismo está a cargo del sistema de bombeo de la ciudad, el funcionario explicó que la responsabilidad es “compartida” detallando que hay 12 estaciones de bombeo. “En principio hay que decir que la ciudad de Formosa está protegida de las crecidas del río Paraguay y de los riachos afluentes por un sistema de defensa de más de 20 kilómetros, lo cual implica contar con estaciones de bombeo que en situaciones de crecidas permitan cerrar las compuertas y sacar toda el agua que queda dentro del anillo protegido”, comenzó diciendo y aclaró que actualmente como el río está bajo las compuertas permanecen abiertas. Seguidamente aseveró que, dentro del esquema expuesto, la DPV se hace cargo de mantener el sistema de defensa y la operación de un grupo de estaciones de bombeo, mientras que del otro grupo se encarga la UPCA. Consultado si todos los sistemas están funcionando en óptimas condiciones y con mantenimientos constantes respondió que “en las estaciones hay electrobomba y motobombas, también generadores” “Dentro del sistema, hace unos años atrás el gobierno adquirió electrobombas, de las cuales se dispusieron varias y otras que se están montando en distintas estaciones porque no hay que olvidar que existe un plan de modernización y ampliación de las capacidades”, señaló Caffa. Anegamiento de la ciudad Respecto a las precipitaciones registradas el lunes pasado, donde cayeron más de 200 mm, explicó que se trató de una lluvia “extraordinaria” y que “en cualquier ciudad donde se precipite esa cantidad de agua tienen problemas”. En este marco, el mismo fue consultado sobre la decisión de prender las bombas, a lo cual respondió: “en situaciones de río alto que se cierran todas las compuertas ahí hay que ayudar a las bombas, y todas deben estar funcionando porque no hay otra forma de sacar el agua del anillo protegido; en situaciones como la del lunes, con un río bajo, el agua principalmente sale por las compuertas y sale por los descargadores de fondo en mayor volumen. La capacidad de bombeo ayuda por supuesto, pero la mayor cantidad de agua sale por las compuertas, lo que se hace en determinados casos es acompañarlas con las bombas para succionar y traer el agua hacia las estaciones de bombeo y sacar el líquido de manera más rápida. Lo que pasa es que a veces no llega el agua a la estación de bombeo, es decir, queda por el camino, y ahí se corre el riego de quemar las bombas”. Operativo de limpieza de canales con una «anfiexcavadora» Por otro lado, al hablar de la limpieza de correderas con la “anfiexcavadora” para drenar canales principales, mejorar y optimizar el escurrimiento precisó que ayer estuvieron en los barrios Lote 4, San José Obrero, limpiando principalmente el canal desde la calle Moreno hasta la Eva Perón, para que fluya el agua de la Laguna de los Indios hacia la estación de bombeo, que está ubicada en la avenida 9 de Julio. Declaró que este tipo de máquinas especiales, se suele utilizar en río Pilcomayo, destacando que previo a llegar a capital, se estaba usando en la zona del sistema Monte Lindo, para recargar todos los reservorios. “La misma pertenece a la DPV y se desplaza con carretones especiales y vehículos de custodia, por su gran tamaño”, aclaró y confió que, respondiendo a las últimas lluvias en la ciudad de Formosa, donde se han detectado problemas de escurrimiento, se la trajo para dedicar días de limpieza en canales principales y afluentes. Además, subrayó que esto “permitirá un rápido drenaje de las aguas y mayor eficiencia en las futuras precipitaciones». Asimismo, remarcó que también se desarrollarán trabajos de limpieza en la vegetación para tampoco obstaculice y dejó en claro que “este es un claro ejemplo de un Estado presente, que, ante una situación de emergencia, dispone rápidamente de los medios para mejorar las condiciones de infraestructura, dando una rápida respuesta”. Al finalizar, anticipó esta maquinaria será aprovechada para contribuir en toda la zona de lagunas, como la Siam también.