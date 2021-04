Cafiero: “Nuestra fuerza política representa a los que trabajan, no a los que especulan”

Compartir

Linkedin Print

El jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, aseguró que el Frente de Todos representa a quienes “trabajan” y “producen” y “no a los que especulan”, al encabezar junto al ministro del Interior, Eduardo de Pedro, un acto para la puesta en marcha del hormigonado del brazo Aña Cuá, que ampliará la capacidad de la represa Yacyretá.

“Nuestra fuerza política tiene como eje la representación de los que trabajan y los que producen, no de los que especulan”, dijo el ministro coordinador.

Agregó, en este sentido, la importancia del trabajo entre el “sector público y el privado” y dejó claro que “ninguna sociedad se realiza en los extremos”.

“Nosotros no creemos que la sociedad se realiza solamente a partir del Estado, y tampoco creemos que el mercado es el que resuelve todas las asimetrías que se generan. Nosotros creemos en los acuerdos entre el sector público y el sector privado. Ninguna sociedad se realiza en los extremos”, planteó Cafiero.

Además de De Pedro, acompañaron al jefe de Ministros los gobernadores de Corrientes y Misiones, Gustavo Valdés y Oscar Herrera Ahuad, y el secretario de Energía, Darío Martínez.

Luego, los funcionarios visitaron y recorrieron el centro de vacunación que funciona en el Polideportivo Provincial Finito Ghermann.

El acto marcó el comienzo del hormigonado de la obra binacional de la central hidroeléctrica Yacyretá, en el brazo Aña Cuá, en la ciudad correntina de Ituzaingó.

Del acto llevado a cabo en la Entidad Binacional que integran Argentina y Paraguay, participaron además, el director ejecutivo de Yacyretá por Argentina Ignacio Barrios Arrechea; el director por la República del Paraguay, Nicanor Duarte Frutos, y el embajador argentino en Paraguay, Oscar Domingo Peppo, junto a autoridades nacionales y provinciales.

La construcción de esta nueva central es el emprendimiento binacional más grande de la región y la obra pública en ejecución más grande de la Argentina en la actualidad.

En ella trabajan 400 profesionales contratados de manera directa, de Argentina, Paraguay, Brasil, Venezuela, Italia y Japón y los operarios son mayoritariamente de las provincias de Misiones y Corrientes (Argentina) y Misiones (Paraguay).

El jefe de Gabinete manifestó en ese sentido que hoy puede verse “la materialidad” de las obras, “cómo un proyecto pasa de un escritorio al territorio”.

“Tenemos el privilegio de estar presentes en este momento histórico”, dijo Cafiero, que recordó que “el presidente Alberto Fernández, junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se comprometieron con los argentinos a abandonar el modelo de especulación financiera que había en Argentina” y con el que “este tipo de proyectos no tiene ningún lugar”.

“Ese modelo no tenía una mirada sobre la equidad territorial, ni sobre el desarrollo de las provincias de nuestro país, sólo miraba la especulación dejando la producción y el empleo”, aseveró.

Las obras civiles para la ampliación de la Represa Hidroeléctrica Yacyretá, con la maquinización del vertedero Aña Cuá, iniciaron en junio de 2020.

Compartir

Linkedin Print