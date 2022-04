Camila Homs tras la confirmación del romance de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel: “Es una situación difícil”

Compartir

La ex del futbolista, que comenzó a trabajar como modelo para la agencia Multitalent, fue abordada por las cámaras de LAM y dio su testimonio.

A medida que los rumores de romance entre Rodrigo de Paul y Tini Stoessel iban cobrando fuerza, Camila Homs iba dando algunos indicios de su situación a través de las redes sociales. Quien fuera la pareja del futbolista durante más de once años fue publicando algunas indirectas que hacían alusión a su separación y a la hasta entonces supuesta relación del jugador del Atlético de Madrid y la cantante. Sin embargo, una vez confirmado el noviazgo del padre de sus dos hijos, Francesca (3) y Bautista (9 meses), con la intérprete de Miénteme, decidió romper el silencio frente a las cámaras de LAM.

“Mi relación con Rodrigo es cordial por el bien de nuestros hijos”, fue lo primero que señaló la modelo, que acaba de incorporarse a la agencia Multitalent. Y destacó que los chicos eran “lo más importante siempre”. Por eso mismo, se negó a ahondar en detalles en relación al romance de su ex con Tini. “No voy a hablar de este tema, me lo reservo”, dijo terminante.

¿Si se había sentido dolida o afectada por todo lo que había salido a la luz en las últimas horas? “Lógico que es una situación difícil, un momento difícil para mí. Pero no tengo más nada que decir sobre eso”, explicó Camila tratando de eludir la respuesta y sin querer cargar contra el jugador.

Cabe señalar que, según la versión de Rodrigo, él y Homs llevan separados unos diez meses. Sin embargo, la modelo había sido más que clara al asegurar que la relación se había terminado en el mes de enero, con lo cual se sospecha que de Paul podría haberle sido infiel con Stoessel. ¿Si le hubiera gustado que todo se hubiera dado de una manera más prolija? “Cada uno piensa y actúa como puede en el momento que puede. A veces, hay situaciones que se van de las manos. Pero cada uno hace lo que le sale”, respondió Camila. Y no quiso referirse a las fechas, que a las claras no coinciden.

“Lo que quieras preguntarme personal, mío, te respondo. Pero de este tema no voy a hablar”, dijo la modelo al ser indagada por Alejandro Castelo, notero del ciclo de América. Y frente a la consulta sobre si seguía enamorada de su ex, contestó: “Situación sentimental no te voy a contar. Ni lo que siento ni lo que no siento. Pero la verdad es que estoy muy bien, muy contenta de haber empezado a trabajar acá. Estoy muy contenida por mi familia y súper acompañada siempre por mis amigas”.

La modelo le agradeció a la agencia que confió en ella este momento para que pudiera retomar su carrera tras su regreso al país. Y aseguró que, gracias a eso, tenía “la cabeza re despejada” y estaba muy conforme con su presente laboral. “Es importante hacer lo que a uno le hace bien. Y a mí esto me hace súper bien”, dijo en relación a su trabajo.

Por otra parte, Camila se encargó de dejar en claro que ella no se hace cargo de los comentarios o actitudes de sus parientes, quienes se habrían expresado en redes sociales en relación a de Paul y Tini. “Mientras mis hijos estén bien, el resto no me importa”, concluyó Holm para dar por cerrada la nota.

