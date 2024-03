Caputo descartó un salto del dólar: «La estabilidad llegó para quedarse»

El Ministro de Economía, Luis Caputo, habló ante los empresarios del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), en un discurso en el que buscó llevarles tranquilidad respecto del rumbo de la economía. En ese marco, se refirió al precio del dólar y aseguró que «la estabilidad llegó para quedarse».

A lo largo de su discurso, el Ministro repasó cómo estaba la economía al asumir el Gobierno de Javier Milei, cómo se actuó y cuáles son los resultados de las primeras decisiones. Explicó que aplicaron un programa “muy ortodoxo” en lo fiscal y lo monetario.

También repasó la herencia recibida. Tras una enumeración de factores negativos que incluyen, entre otras cosas, un déficit fiscal consolidado del 15%, 11.500 millones de reservas netas negativas, vencimientos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la inflación, Caputo sostuvo que no es exagerado hablar de «la peor herencia de la historia».

«Hoy no estamos bien pero, puesto en perspectiva respecto a lo que heredamos, podemos estar más que satisfechos con los resultados obtenidos», añadió.

El mensaje de Caputo

a los empresarios

El eje central del discurso del Ministro fue su intención de transmitir tranquilidad a los empresarios. «Nosotros no nos vamos a desviar de este curso, la estabilidad vino para quedarse», sostuvo.

También sostuvo que hay muchos empresarios que están especulando en relación a cuándo habrá un nuevo salto el dólar. «No debiera pasar, porque hemos hecho un trabajo que lleva a lo que está pasando», afirmó al respecto.

«No nos votaron la ley, nos quieren voltear el DNU, nos amenazan con no sacar petróleo y demás. Sin embargo, los bonos en all time high y las acciones en precio récord. El mercado está entendiendo que no nos vamos a desviar del camino», aseguró.

El Ministro explicó que la gente suele ver y molestarse con los síntomas de una economía que no funciona correctamente. En esa lista entran, por ejemplo, la inflación y las deudas. Sin embargo, explicó que el problema real siempre fue el déficit fiscal y, al no solucionarse eso, las crisis eran recurrentes.

Desde el principio, el presidente esencialmente me dijo eso: “Lleguemos lo ante posible a déficit cero, bajemos la inflación y cuidemos a los más vulnerables”.

Explicó que lo primero que buscó el Gobierno fue estabilizar: bajar la inflación, recomponer el balance del Banco Central, salir del cepo e iniciar un camino de crecimiento. También aseguró que, para crecer y que sea sostenido, es importante la desregulación. Según su encadenamiento, cuando se avance en la desregulación, va a haber mayor empleo, mejores salarios, crecimiento económico y eso se va a traducir en superávit fiscal. «Logrado el superávit fiscal viene la baja de impuestos. No piensen que estamos tan lejos, eso bien podría estar pasando el año que viene», afirmó.