Carbajal reclamó al gobierno que deje de poner trabas a la actividad privada en la provincia

Compartir

Linkedin Print

El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Fernando Carbajal, lamentó la actitud de organismos provinciales de poner trabas al emprendimiento privado y en ese sentido reclamó al Gobierno que genere las condiciones para la radicación y puesta en marcha de proyectos productivos e industriales que generen empleo genuino en Formosa.

El legislador radical intervino a través de sus redes ante el reclamo realizado por el empresario Francisco Paoltroni, quien se quejó por la falta de respuestas de REFSA para suministrar electricidad a una planta de industrialización de aceite de su propiedad, ubicada en la zona de Ibarreta.

“Apoyo el reclamo de los empresarios y emprendedores formoseños que quieren producir en la provincia”, manifestó Carbajal al sumarse al pedido de Paoltroni, quien desde el año pasado se lanzó a la arena política declarándose abiertamente como un fuerte opositor a la actual administración provincial de Gildo Insfrán.

«Exigimos a REFSA que dé solución» al reclamo empresarial, reclamó el diputado nacional, quien adelantó que «cuando lleguemos al gobierno me comprometo a impulsar políticas productivas que den trabajo a los formoseños».

En ese sentido, reveló que “como diputado nacional estoy presentando un proyecto de ley para regular un contrato de trabajo para quienes creen nuevos puestos de empleo como una forma de apoyar concretamente a los emprendedores que generen trabajo registrado y de buena calidad”.

Carbajal señaló que lo que sucede con Paoltroni «se repite en cientos de casos en estos años en la Provincia, donde el gobierno quiere monopolizar el empleo a través de la estructura del Estado, utilizando para ello las arcas públicas en forma arbitraria y discrecional».

«Lo decimos siempre y esto no es más que un ejemplo: en Formosa faltan libertades en los diferentes campos de la actividad social, cultural, económica y política. No quieren una provincia con un pueblo libre, quieren manejar a la gente a su antojo, que todo el mundo dependa del Gobierno, y por eso ponen trabas a la actividad privada que es la única que genera empleo genuino y de buena calidad», remarcó el legislador.

Compartir

Linkedin Print