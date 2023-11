Carbajal sobre el caso Tailhade: «En Formosa también hay montada una red de espionaje»

El diputado de Juntos por el Cambio, Fernando Carbajal en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca del pedido de desafuero a su par en la cámara, Rodolfo Tailhade quien está siendo investigado en la causa del espionaje a jueces. «También en la provincia hay montada una red de espionaje, esto lo sabemos desde hace años, sabemos que esto es así y es lamentable», indicó el exjuez.

Carbajal comenzó diciendo: «yo no pedí el desafuero porque no integro la comisión de Juicio político, de todas maneras, hay que decir que no es que se ha pedido el desafuero porque eso lo debe solicitar el juez, lo que se dijo es que en caso de que se avance en la investigación, nosotros vamos a acompañar el eventual pedido de desafuero que pueda hacer el juez que investiga la causa».

«Debemos esperar la evolución de la causa para que en todo caso se disponga el desafuero», añadió.

«Sin dudas que la noticia política de poner blanco sobre negro, ya lo sabíamos y eso lo denunciamos en la comisión es el hecho de que esa comisión ha venido utilizando información proveniente del espionaje ilegal en su avanzada contra la Corte», señaló.

«De Tailhade, cuando a mi me tocó me tocó desempeñar la labor judicial fue uno de los que vino a Formosa a denunciar, me hicieron una denuncia en el Consejo de la Magistratura junto a los otros Diputados Nacionales de Formosa que por supuesto fue rechazada por ese órgano judicial, pero él viene cumpliendo la función de ser el ariete de ataque tiene el Kirchnerismo contra la independencia del Poder Judicial que les molesta porque persigue a los corruptos y delincuentes y ellos como son los que tratan de garantizar la impunidad han tratado por todos los medios de atacarnos», se explayó.

Consultado acerca de si le sorprende que existan esos reportes, indicó «lamentablemente no me sorprende porque sabemos que la democracia no ha logrado avanzar en esto y digo más, si en Formosa hay algún juez o Fiscal dispuesto a investigar se descubriría exactamente lo mismo. No hay que tener dudas al respecto y es más el gobierno de la provincia tiene archivos de todos los políticos».

«También en la provincia hay montada una red de espionaje, esto lo sabemos desde hace años, sabemos que esto es así y es lamentable. Esta es una de las grandes deudas pendientes que tiene la democracia que cada tanto este material putrefacto emerge a la superficie y se muestra con estos personajes siniestros», cerró.