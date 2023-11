Tras acuerdo con la provincia y el municipio, se normalizó el servicio de transporte publico

Tras 12 horas de paro, hoy se normalizará el servicio de transporte público de pasajeros de la ciudad de Formosa. La información fue confirmada por la UCRA tras una reunión llevada adelante anoche entre autoridades provinciales y de la municipalidad capitalina donde hubo un compromiso de pago de los sueldos que se haría efectivo a primera hora del día de hoy.

El paro

Ayer, a través de un comunicado, UTA confirmó paro del servicio de transporte público a partir del mediodía, y adelantó que será por tiempo indeterminado hasta que se solucione la falta de pago que tiene la empresa Crucero del Sur con los trabajadores.

El comunicado rezaba lo siguiente: «ponemos en conocimiento de la prensa y la opinión pública en general que la empresa crucero del sur nuevamente se encuentra incumpliendo con el pago de sueldo de los compañeros, por tal motivo iniciaremos medida fuerza a partir de las 12 del medio día. La modalidad de la misma es por tiempo indeterminado».

En este sentido, el Grupo de Medios TVO habló con el secretario general de UTA Formosa, Diego Mendoza quien indicó que “por parte de la empresa dieron a conocer que recién podría tener el pago para pagar los sueldos porque no fue posible conseguir los fondos para el día de hoy”.

“Ojalá aparezca la plata de los sueldos, pero todo hace suponer que vamos a estar así hoy -por ayer-, mañana -por hoy- y pasado porque en la empresa dicen no contar con los fondos”, señaló y agregó que “nos dijeron que no se consiguió la plata, pero que hay una mínima posibilidad para el día viernes, ante esta situación se llegó a la determinación de empezar una medida de fuerza”.

“Sabíamos que esto en algún momento iba a pasar, por eso en paros anteriores les pedíamos que busquen las alternativas para que esto no suceda más, evidentemente no pudieron solucionarlo y ahora estamos en esta situación”, aseveró el secretario general de UTA.

Reunión fallida

Por otro lado, ayer a las 14 horas se llevó adelante una audiencia conciliatoria en la Subsecretaría de Trabajo, pero no se llegó a un acuerdo, por lo cual se resolvió continuar con el paro del servicio hasta que “aparezcan los sueldo”. De dicha audiencia participaron los gremios que nuclean a los trabajadores, el Director de Transporte de la provincia Pablo Córdoba, el gerente de la empresa Crucero del Sur Cesar Aguirre y en representación de la Municipalidad de Formosa estuvo Fabián Cáceres.