Carlos Lee: «Los políticos no somos todos iguales y tengo autoridad moral para decirlo»

Este fin de semana, visitó el piso de Exprés en Radio, el dirigente radical Carlos Lee quien habló de la función política, enalteció la figura del actual diputado nacional Fernando Carbajal, y se diferenció de algunos políticos ya que aseguró: «no somos todos lo mismo, mi desempeño me da autoridad moral respecto a lo que pienso y quiero».

Primero, Lee sostuvo que la política es muy buena, lo que la hacen mala son los propios políticos que «la han convertido en una profesión y no en servicio a la sociedad».

«Uno tiene que hacer un mea culpa, hay muchos políticos a quienes no necesariamente hay que jubilarlos, pero si pedirles que den un paso al costado», indicó.

Seguidamente, el radical se refirió a la figura «emergente» del diputado nacional Fernando Carbajal con quien ha conformado un gran espacio. «Lo veo como gobernador de la provincia y ojalá así sea, porque desde el primer momento fue una de las pocas personas que dijo hasta acá llegaste Insfrán».

Al hablar del ex juez indicó: «que se haya animado a renunciar a su cargo para meterse en la política en una provincia bastante compleja es muchísimo. Él es una persona que no trabaja por la plata, el sueldo de diputado es mucho menor a la de un juez, pero hay un convencimiento lo que se va reflejando en sus actividades. Se conformó un grupo denominado Casa Ideas donde los ciudadanos comunes damos nuestro punto de vista de lo que esperamos para Formosa, que queremos, y cómo podemos construir».

Señaló entonces que la mayoría de los políticos sale a criticar, pero nadie da una propuesta diferente de cómo se va a salir adelante.

Interior provincial

Por otro lado, Lee hizo referencia a la realidad que se vive en el interior provincial, donde expuso que «es muy distinta a la que vivimos en capital».

«Antes había una esperanza de crecimiento que el gobierno mismo se encargó de matarla.», lanzó.

«Hoy en Formosa no hay producción. Se enojan cuando uno sale y muestra la realidad, pero con ella viven cada uno de los vecinos», sostuvo y siguió: «en Formosa mendigamos ayuda social, porque nunca se apostó al empleo genuino, inclusive en época de pandemia quisieron matar a los pocos comercios que quedaron. Entiendo que se trata de un plan sistemático para empobrecer al pueblo y someterlo a las decisiones de unos pocos que son los que hablan de socialismo e igualdad, pero ellos son los únicos que viven bien y la gente mal».

Reconoció entonces que «la única manera de transformar una provincia es palpando la realidad del interior».

«Muchas veces los capitalinos hablamos de oído y no conocemos el interior, y la realidad es muy distinta, desde la salud primaria, educación, recursos, etc. Hay pueblos que son fantasmas, donde hay hermosas escuelas construida, pero no hay maestros o alumnos. Todo lo que hoy pasa en Formosa es culpa de un solo gobierno», continuó diciendo.

Descreimiento de la clase política

Consultado sobre el descreimiento social hacia la política respondió: «no creo que seamos todos iguales. En mi caso particular vengo haciendo política desde muy joven, jamás ocupé un cargo público, lo que invierto en política es de mi propio pecunio, y sigo trabajando».

«Estoy en el Congreso de la Nación Ad honorem, sigo trabajando de mi profesión como le hice siempre, y eso me permite seguir haciendo política y también me da una autoridad moral respecto a otros políticos», confió.

Finalmente, Lee señaló que «a veces confundimos y porque algún político erra su camino o su perspectiva de cuál es la función para con la sociedad no quiere decir que todos seamos lo mismo. Hay mujeres y hombres de mucha vocación de servicio».

