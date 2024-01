Carlos Leyes sostuvo que la aprobación de la Ley Ómnibus significaría un «retroceso»

Tras la presentación en Diputados del proyecto de la Ley Ómnibus enviado por el presidente Javier Milei que propone, entre otros tantos puntos, la derogación de la Ley Nacional del Teatro (Nº 28400), sancionada en 1997 y que creó el Instituto Nacional del Teatro (INT) y el Decreto Ley 1224 de 1958 que constituyó el Fondo Nacional de las Artes, el actor y director de teatro Carlos Leyes calificó que su aprobación significaría un gran “retroceso”.

Cabe recordar que la Ley 28400 fue promovida por el entonces legislador formoseño Ramón “Tigre” Giménez. “Esa ley es de autoría del profesor Giménez, quien puso su alma, su vida en la lucha porque todos los teatristas independientes del país pudieran tener una herramienta maravillosa como es la Ley nacional del Teatro, con la creación del Instituto Nacional del Teatro y delegaciones en cada una de las provincias” recordó.

Trajo a colación que mediante concursos, los teatristas independientes del país pueden acceder a subsidios, becas, sostenimiento para salas, equipamientos, cuestiones “que hacen que el crecimiento que tuvo el teatro desde 1997 hasta acá, con más de 25 años, ha sido inusitado”.

Lamentó Leyes el intento de derogar esta ley, por lo cual “quedan además todos los trabajadores del Instituto Nacional del Teatro prácticamente en la calle y sin cobertura todos los teatristas independientes del país”.

Agregó además que la Ley Ómnibus termina además de “sepultar” otras áreas fundamentales de la cultura nacional, como la Ley del Libro, el Fondo Nacional de las Artes que le ha “dado subsidios y préstamos desde a Jorge Luis Borges, Martha Minujín hasta María Elena Walsh y tantos otros, y aquí en Formosa muchos chicos y chicas que comienzan con sus tareas artísticas ganaron becas, concursos” enumeró.

Al continuar analizando este proyecto que avanza sobre distintas leyes, señaló que en el caso del INCAA “le pega un golpe de muerte” porque le quita casi el 80% de los fondos que tiene para la producción cinematográfica y deja a la Escuela Nacional de Cine en el aire, sin posibilidades de financiamiento.

En este sentido, y tras recordar que en Formosa existe la sede del NEA de la ENERC, puso de resalto que “los realizadores que se forman aquí en Formosa son de los mejores que hay en el país y Latinoamérica”, por lo que lamentó su posible cierre.

Avanzó en considerar Leyes que el presidente Javier Milei con este proyecto pretende barrer con todo lo que tenga que ver con lo cultura, y “considera que la cultura solamente funciona si es un negocio, como todas las cosas”.

Karina Giménez

Por su parte, la licenciada en Historia e hija del recordado “Tigre”, Karina Giménez también lamentó este avance sobre el teatro y la cultura en general, y la Ley Nacional del Teatro en particular.

En este sentido, la reconocida docente universitaria señaló que “en cuarenta años de democracia pareciera que no aprendimos nada y se intenta recortar derechos”.

“El acceso y fomento a la cultura es un derecho, el teatro es cultura, no puede desconocerse la importancia de esta ley que retroalimenta y federaliza la actividad teatral”.

Consideró que se producirá un “enorme retroceso” en caso de que esta ley sea aprobada y se comprometió a defender y si es necesario salir a marchar en reclamo de que se revea esta decisión, acompañando a los trabajadores culturales.