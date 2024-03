Carne: se desplomó el consumo y temen crisis similar al 2002

El consumo de carne se desplomó en el primer bimestre del año y las empresas del sector advierten sobre la posibilidad de entrar en una crisis similar a la de la salida de la convertibilidad en 2002 si continúa la licuación de pasivos vía inflación.

Así lo informó la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes (CICCRA) en su informe mensual de febrero, donde también pidieron al Gobierno de Javier Milei que no modifique el tipo de cambio de la exportación, ya que ese cambio «generaría, automáticamente, fuertes aumentos en el precio de los animales tanto de exportación como de consumo interno, incidiendo de manera en el índice de inflación».

«El achicamiento del diferencial entre el valor del tipo de cambio oficial y el CCL produce un aumento en dólares de la hacienda de exportación y simultáneamente impide o reduce la posibilidad del rulo de las ventas al exterior», explicaron desde el sector.

«Esta situación genera que los precios, principalmente de la vaca a China hayan retrocedido y mientras se mantengas estas condiciones no se van a recuperar», apuntaron en el informe.

Además, la Cámara estimó que la situación «se mantendrá durante algunos meses, y por lo tanto, los precios del mercado interno no tendrán la presión del mercado exportador y, por lo tanto no aumentarán por encima de la inflación».

En el primer bimestre del año el consumo aparente de carne vacuna fue equivalente a 349,1 mil toneladas de res con hueso (tn r/c/h), según CICCRA. En ese caso, la caída representó un 8,2% interanual. De esta manera, el promedio móvil de los últimos doce meses del consumo aparente de carne vacuna se ubicó en 51,7 kg/hab/año en febrero de 2024, ubicándose apenas 0,1% por debajo del promedio correspondiente a febrero de 2023.

Por su parte, la producción de carne sumó 504 mil tn r/c/h en los primeros dos meses del año. Esto representó una disminución de 8,1 mil tn r/c/h en relación al primer bimestre del año pasado (un -3,8% anual, corregido por el número de días laborables).

En febrero de 2024 se faenaron 1,044 millones de cabezas de ganado vacuno. En relación al mes previo se registró una recuperación de 2,9%, al corregir la serie por el número de días laborables. En tanto, en la comparación interanual se observó una caída de 0,8% (-8,6 mil cabezas). No obstante, cabe señalar que en la perspectiva «histórica» el nivel de actividad sectorial de febrero pasado se ubicó entre los más altos.

En el segundo mes del año el precio promedio de la hacienda comercializada en Cañuelas llegó a $1.440,7 por kilo vivo, en línea con la aceleración que se había exhibido a fin de enero. Así, el promedio se ubicó un 10,2% por encima del promedio de enero. El valor del kilo vivo se multiplicó por 3,8 entre febrero 2023 y 2024.

En febrero la suba del precio de la hacienda en pie de 10,2% mensual se combinó con un ajuste de la cotización en pesos del dólar oficial de 2%. Esto provocó que el valor del kilo vivo en dólares subiera 8%, luego de las fuertes bajas registradas en diciembre y enero, llegando a u$s1.726.

En febrero el nivel general de precios al consumidor del Gran Buenos Aires volvió a desacelerar el ritmo de aumento, en esta oportunidad al 15% mientras que las subas de los precios de los productos estacionales carnes y derivados avanzaron 9,1% en los cortes vacunos y un 11,3% en pollos, ambos por debajo del promedio mensual.

Y en los últimos doce meses el promedio de los precios de los alimentos se cuadruplicó, donde la categoría carnes y derivados subió apenas por debajo, acumulando un alza de 288%. Ahora bien, los principales cortes vacunos mostraron un aumento promedio de 273,2% anual. Por su parte, el precio de la caja de hamburguesas aumentó 298,3% anual. Y el valor del pollo se incrementó 333,2% en doce meses.