Milei criticó al Grupo Clarín: «Está muy interesado en romper y golpear al Gobierno»

El presidente Javier Milei criticó duramente este viernes al Grupo Clarín, al asegurar que «hay medios que están muy interesados en romper y golpear contra el Gobierno, muy especialmente el Grupo Clarín, que tiene una posición muy adversa y continuamente está operando, calumniando, injuriando y ensuciando».

En este sentido, el mandatario agregó: «Entonces no me sorprende que desde ese lugar siempre se haga la peor lectura de los hechos, porque ellos también son parte de la casta y se ven afectados. Y están, obviamente, muy molestos por haber perdido pauta oficial».

A su vez, luego del rechazo del Senado al DNU 70/2023, el presidente Javier Milei dijo que «está sobre la mesa la posibilidad de renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario, y de ser así habrá nuevos desembolsos de dinero».

Entrevistado por Radio La Red, Milei reveló que trabaja en la conformación de un pool de créditos por un total de u$s 15.000 millones para acelerar la salida del cepo y la competencia de monedas.

El jefe de Estado admitió que se avanza en una negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Aunque agregó que, para alcanzar esa suma, podrían sumarse aportes de otros organismos multilaterales, países e «inversores privados».

«Economía está negociando un nuevo acuerdo con el FMI. Si las condiciones son satisfactorias podríamos avanzar. Lo que hicimos en nuestra gestión nos pone en una situación inmejorable porque bajamos 11 puntos de déficit, de los cuáles cinco corresponden al Tesoro y seis al BCRA», añadió el Presidente.

A su vez, reiteró que a mediados de 2024 podría levantarse el cepo cambiario. «Es factible hacerlo a mitad de año si seguimos trabajando en el saneamiento del Banco Central».

Sobre el revés en la Cámara Alta, el mandatario enfatizó: «Estas cosas llevan tiempo, pero confiamos en ganar la votación en la Cámara de Diputados como ya lo hicimos con otros temas. Y por ahora el DNU sigue vigente».