Carolina Papaleo fue denunciada por una exempleada: la palabra de la actriz

La actriz Carolina Papaleo fue denunciada por una exempleada doméstica quien habló con los medios y contó cuál es el motivo de su pedido. La información la comunicó el periodista Fede Flowers por Net TV: “El motivo es por despido. Quien denuncia se llama María Insembrante Peralta. Esta mujer trabajó con Carolina en su casa durante seis años, donde ofició de maquilladora, vestuarista, personal doméstico, amiga, compinche, absolutamente todo. Pero sufrió un despido por parte de la actriz hace ya algún tiempo. Lo cierto es que esta mujer de nacionalidad paraguaya está viendo la posibilidad de ir a mediación”, aseguró.

Además, la exempleada sostuvo que tenía mucha confianza con la actriz y qué hacían varios arreglos de palabra: como las vacaciones para poder regresar a su país y que Carolina la autorizó. Aunque con el tiempo cuando quiso regresar de su viaje y “se sorprendió con una carta documento donde decía que había sido despedida”.

A raíz de esta información que estuvo circulando, Carolina Papaleo rompió el silencio ese mismo día y salió a contar la otra parte de la historia. “Mira, es fácil”, comenzó diciendo la actriz en diálogo con Pilar Smith, conductora de Gossip el ciclo que se emite por NET TV. “Es una empleada mía que como yo ya estaba viviendo sola… la verdad no iba a tener una persona con cama, así que le hice la liquidación. Se tenía que presentar un día (luego de sus vacaciones) y justo cuando se tenía que presentar manda que tenía COVID. Yo la llamo, porque sus vacaciones terminaron un domingo ponele y entonces yo tenía que desarmar esa quinta de la que ella habla”, aseguró la actriz.

También, Carolina explicó: “Ella me dijo que ese día no iba a poder venir, siempre eran esos manejos raros. Ahí fue cuando le mandé: El lunes te espero”. En tanto, la mujer le habría contestado: “No, no porque el lunes es carnaval y entonces es feriado”.

Por su parte, la actriz continuó con su versión de los hechos: “Lo que dice no es verdad, siempre trabajaba y siempre se pagaba doble el feriado, esto lo sabemos todos, ¿no? Sabemos todos en qué posición estoy yo, así que sé perfectamente que al trabajador se le paga doble cuando es día feriado”. Ante la urgencia de Papaleo de necesitarla ese lunes y la respuesta negativa de la empleada quien contestó: “Yo tengo Covid, no voy a trabajar”, la tensión entre ambas comenzó, aunque el vínculo profesional iba a continuar.

Estaba previsto que la joven descansara y volviera a su trabajo el miércoles siguiente. Fue por eso que Carolina quiso echar a su trabajadora pero fue su abogada quien, según ella, le sugirió que no porque era pandemia. “Yo la iba a despedir porque ya estoy grande para ser manipulada por una piba”, insistió Papaleo y sumó: “Yo la estaba esperando con la carta de despido y la plata para dársela en mano”, agregó la actriz aunque reconoció que su empleada nunca regresó.

El descargo de

Carolina Papaleo

A raíz de esta información, Teleshow se comunicó con la conductora de Vivo para vos (El Nueve) para que de su versión al respecto. La actriz hizo su descargo y desestimó la información que circuló en su contra. “No es una denuncia, ella no me está denunciando lo único que hizo es que la abogada manda una carta documento porque quiso ir a la Justicia a mediar, pero yo desde el 2 de marzo del 2022 que estoy con la plata en la mano para dársela”, sostuvo Papaleo.

“Fue ella la que no quiso entender que no puedo obligar a alguien que no quiere cobrar porque no apareció más. Ahora ya se hizo el martes la mediación, entonces no es que me está denunciando, está haciendo algo que no sé qué es, porque lo que creían ayer en NET es que esto seguro va a la Justicia. Y sí, va a ir a la Justicia porque ya está, ya se hizo la mediación porque quiso ella pero hace un año y medio que yo la estoy esperando, si yo ya la liquidación la tengo hecha”, concluyó Carolina.