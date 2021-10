Caso Natacha Jaitt: la Justicia citó a Lissa Vera por las contradicciones en sus dichos públicos

Compartir

La muerte de Natacha Jaitt todavía sigue siendo un misterio. Su familia sospecha que fue un homicidio y lucha por saber qué ocurrió el 23 de febrero de 2019 en el salón de fiestas Xanadú en Benavídez, donde ella pasó las últimas horas de su vida. En la investigación de esta causa, nuevamente citaron a declarar a la cantante Lissa Vera.

Teleshow accedió al oficio que la Justicia le envió a María Elizabeth Vera (el nombre verdadero de la artista) para que se presente en la sede de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Única de Tigre (ubicada en la calle Entre Ríos 559 de la localidad de General Pacheco, partido de Tigre) el próximo 7 de octubre a las 10 horas a fin de prestar declaración testimonial.

Silvana Ianniello, la abogada de la familia Jaitt, realizó este pedido a la Fiscalía por los dichos contrapuestos que hizo la ex Bandana en la televisión. Según la letrada “la señora Vera contradice sus dichos respecto a si estaba en conocimiento de la reunión que se llevó a cabo en el salón Xanadú”. Además, señala que en su declaración testimonial del 27 de febrero de 2019, la artista había asegurado: “Yo nunca supe de la existencia de una reunión entre Natacha y Raúl con el dueño de Xanadú, ni siquiera supe que la misma se había concertado con anterioridad”.

Cabe recordar que Ulises Jaitt había señalado a Vera como el nexo entre su hermana y los empresarios que estuvieron presentes aquella trágica noche en un salón de fiestas. “La primera vez que los conoció fue por Lissa Vera, que la llevó a comer de canje ahí. Estaría bueno que ella nos cuente quiénes son ellos”, había expresado el conductor radial.

En diálogo con Teleshow, explicó por qué es tan importante que la cantante vuelva a declarar: “Ella podría tener información de la muerte de Natacha que no devela y su actitud es sospechosa ya que eran muy amigas y ella testificó que no sabía de la reunión. Y en la televisión después dijo que Natacha no quiso que vaya ella. Entonces sí sabía de la reunión”.

Asimismo manifestó que la abogada Ianniello presentó como pruebas testimoniales dos videos con las declaraciones contradictorias de Lissa. “En el programa Incorrectas dijo que no sabía de la reunión y después en Los Ángeles de la Mañana dijo que sí tenía conocimiento, pero que Natacha no quería que vaya. ¿Entonces en qué quedamos?”, preguntó Ulises.

Respecto de la investigación sobre la muerte de su hermana, expresó su indignación por los pocos avances: “La causa está congelada. La tablet de Natacha sigue sin desbloquear, es una locura porque ya pasaron 2 años y medio. Hicieron una apertura parcial, pero nunca nos llamaron para ver el material. La tablet sigue sin desbloquearse de forma completa. Es todo un misterio”.

Luego, el conductor señaló que también le negaron el pedido de exhumación del cuerpo de Natacha que realizaron en diciembre de 2020. La familia solicitó realizar nuevas pruebas para averiguar si la mediática fue drogada o envenenada antes de morir, específicamente se solicitó la extracción de cabellos para ser analizados, como ocurrió en la investigación por la muerte de Diego Armando Maradona.

Por último, Ulises recordó que tampoco hicieron lugar al pedido de citar a Raúl Velaztiqui Duarte y Guillermo Gonzalo Rigoni, quienes estuvieron presentes cuando falleció la conductora. “El pedido era hacer un careo entre ellos para saber qué paso con la mochila de mi hermana que aparece en dos lados distintos, en la planta baja y la alta, en el mismo acta de procedimiento. Es un disparate”.

La muerte de Natacha

En la noche del 22 de febrero, Natacha Jaitt fue al salón de eventos Xanadú, de Villa La Ñata, en Tigre, para una reunión de negocios. Estaba acompañada por Raúl de Jesús Velaztiqui Duarte, su productor y socio. Allí se encontraron con el anfitrión Guillermo Gonzalo Rigoni, el empresario Gaspar Esteban Fonolla y el electricista Gustavo Andrés Voltio Bartolín, además de una joven identificada como Luana Micaela M.

Los testigos aseguraron que durante el encuentro la conductora consumió cocaína y tomó champagne. En un momento, Jaitt fue hasta la habitación de Rigoni. El anfitrión declaró que regresó al salón, pensando que ella se había quedado dormida. Luego, Velaztiqui y Rigoni fueron a buscarla y al ver que no reaccionaba llamaron al 911. La muerte fue constatada por los oficiales a las 1:49 de la madrugada del 23 de febrero.

En la autopsia se determinó que la causal de la muerte fue una falla multiorgánica. Los estudios de laboratorio ordenados por la Justicia indicaron resultados positivos para la cocaína y se detectó que poseía un 0,7% de alcohol en sangre al momento de perder la vida. Además, precisaron que Natacha padecía una patología cardíaca y otra pulmonar.

