Caso Vallejos: “En una ocasión nos dijeron que ellos sabían todo el movimiento”

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Solange Vallejos, hija de Jancito “Cacho” Vallejos (el empresario que fue asesinado hace cinco años atrás en su estación de servicio ubicada de Antártida Argentina y Pringles) sostuvo que en su caso aparecen los denominados “testigos truchos” Kujarchi y Ruíz y que por ello pedirá a la justicia la anulación de la causa. Además lanzó que creen que todo fue “armado” y que “en una ocasión nos dijeron que ellos sabían todo el movimiento”.

“Desde el día cero de lo sucedido con mi papá todo fue raro y con esto demuestran que todo fue armado, no hay otra explicación. Cinco años ya pasaron y nunca hicieron nada, no investigaron nada de lo que aportamos, es como que no le tomaron importancia”, comenzó diciendo.

Seguidamente indicó que “con esto se confirma que todo fue armado como nosotros desde el primer momento lo sospechamos. Creemos que esto fue un robo preparado y no al azar como como nos quisieron hacer creer desde el primer momento”.

“En una primera instancia nos apuntaron a mi marido y a mí como sospechosos de haber cometido el hecho. El asesino ingresó con una ropa parecida a la que mi marido usó esa semana. Nosotros estuvimos detenidos, es como que nos sacaron de escena para poder hacer lo que querían y no entiendo eso”, agregó Vallejos.

Seguidamente, la mujer agregó que el delincuente que mató a su papá conocía el movimiento de la familia. “Muchas veces en la estación de servicio hubo gente de Informaciones que llegaban para conversar o que nosotros llamábamos para preguntar cómo iba la cosa, y en una ocasión nos dijeron que ellos sabían todo el movimiento. Entonces me preguntó cómo es eso posible, manejaban mis redes sociales, hay gente que quiso acusarnos”, cuestionó.

“Creo que lo de mi papá fue preparadisimo, yo quiero explicaciones, que hagan lo que no hicieron, manejaron a su antojo todo, cuántas cosas más pudieron haber llevado del negocio con sus testigos truchos, nos salvamos que no nos hayan plantado nada cuando vinieron a allanar en mi casa”, cerró.

