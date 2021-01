Categórico apoyo de dirigentes peronistas y partidos aliados, a la política sanitaria provincial

Compartir

Militantes y referentes de distintas agrupaciones peronistas, y de espacios aliados, salieron a respaldar públicamente al gobernador Gildo Insfrán, tras analizar y debatir los últimos acontecimientos políticos en la provincia, donde “grupos minúsculos con representatividad escasa, apelan a acusaciones engañosas, llenas de agresiones y mentiras, pretendiendo desdibujar una realidad aceptada y aplaudida por la mayoría que ve a una tierra con su población protegida y en pleno progreso”.

Juan Larrea, Yoyo Cáceres, Rubén Zalazar, Celso González, Nabil Hassanein, Ricardo González, Felipe Santiago Núñez, Juan Carlos Paredes, Osvaldo Miguel Blanco, Víctor Hugo Rojas, Benjamín Villalba, Juan Aldama, y otros conocidos dirigentes barriales, firmaron un documento en apoyo a la política sanitaria de Formosa, resaltando la capacidad y el compromiso del gobernador Insfrán.

El grupo se expresó sobre “la táctica que ahora y desde siempre utiliza el enemigo para tratar de imponer sus condiciones”, y aseguró que los opositores apelan a “tácticas mediáticas, y acusaciones mentirosas, promoviendo supuestos desacuerdos, y disfrazando la realidad, mediante un discurso lleno de desprecio hacia nuestra gente y a un gobernador que jamás se apartó de sus valores y su amor al prójimo”.

Se manifestó, asimismo, en contra de “denuncias falsas que emanan de una oposición apocada e integrada con oscuros personajes, algunos de los cuales no pueden garantizar su integridad política, ni su ideario partidario; son los mismos que se plantan en el nido ajeno para usarlo como plataforma de ataque en contra del espacio que alguna vez los cobijó; en cualquier lenguaje ese comportamiento no resiste mucho análisis y se lo identifica con un adjetivo que en el peronismo no se acepta: traición”.

“La economía, nunca ha sido libre, o la controla el Estado en beneficio de su pueblo, o lo hacen los grandes consorcios en perjuicio de este”, parafrasearon los militantes recordando al expresidente Juan Domingo Perón, para valorar que “por decisión política del gobernador Insfrán, en Formosa, la economía siempre estuvo en manos del Estado”.

Al observar la realidad sanitaria formoseña, consideraron que “de nuevo, los enemigos de siempre, apuntan a meros intereses electorales, dando muestras de una ideología atravesada por objetivos económicos, muy por encima de la propia vida”.

“Formosa viene desplegando una estrategia sanitaria con resultados extraordinarios; logrando mantenerse libre de COVID-19 durante 89 días desde que se declarara la emergencia sanitaria en marzo”, resaltaron al recordar el escenario local durante los primeros tres meses del escenario nacional. “Desde entonces, nuestro conductor llevó adelante una gesta enorme trabajando unidos, pueblo y Gobierno, para resguardar la salud y la vida de los 640 mil formoseños; los resultados son contundentes, porque Formosa es la provincia con menor cantidad de casos de coronavirus y de fallecimientos del país”, subrayaron.

Ante este cuadro, instaron a “no dejarse llevar por estos idearios grupales”, apostar a la “protección de la vida como premisa exclusiva, porque detrás de ella no hay nada”, y a seguir encolumnados detrás del gran capitán que siempre supo administrar el timón en tiempos de vientos y de tormentas, para dejar a su pueblo sobre tierra firme”.

“Son momentos determinantes en la historia de nuestro pueblo, las decisiones que adoptemos hoy influirán con enorme poder en el futuro, donde nuestros hijos deben tener las herramientas adecuadas para la subsistencia; pedimos a todos los comprovincianos que quieran a Formosa, un nuevo esfuerzo para mantener este modelo de inclusión; debemos seguir militando, queda mucho por hacer, el peronismo seguirá de pie mientras haya una injusticia que reparar, un integrante del pueblo que aún no logro su felicidad, y el corazón de nuestro líder latiendo para mantener esta sociedad feliz y agradecida”, arengaron.

