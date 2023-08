Cecilia Caramelito Carrizo se defendió de quienes aseguraron que usó a Coco Sily para volver con su marido

Cecilia Caramelito Carrizo tuvo un breve romance con Coco Sily. La actriz decidió dar un paso al costado en la relación y apostar nuevamente por su vínculo con Damián Giorgiutti, el padre de sus hijos, Lorenzo y Benito, de quien se había separado el año pasado tras 25 años de matrimonio.

En una entrevista con Georgina Barbarossa, Caramelito explicó: “En diciembre me separé de mi marido. Pasaron siete meses y ahora estamos recomponiendo la relación y ver qué se puede arreglar. Nosotros siempre tuvimos una buena relación, claramente tenemos dos hijos por lo que nosotros nunca nos desvinculamos, por más que dejamos de ser pareja, seguimos siendo la familia que fuimos durante 25 años”.

Respecto a su vínculo con Coco, la animadora infantil señaló en el ciclo A la Barbarossa (Telefe) que siguen vinculados desde lo personal y lo laboral. Pero el clima se puso tenso cuando Analía Franchín opinó que en la fiesta de los Martín Fierro ambos estaban “on fire” (prendidos fuego). “Las palabras que decís son tu apreciación y no están en mi mente, ni en mi cuerpo. Entiendo perfecto tu descripción y está bien. Pero preguntame qué siento o si querés decí vos lo que ves que yo sentía”, le respondió Carrizo.

Además, la actriz aseguró: “Para mí trabajar con Coco no es difícil porque él es una persona que yo adoro y voy a adorar toda mi vida. Nos acompañamos mutuamente en un rato de la vida desde el amor más hermoso y más verdadero. El que no siente el amor del bueno, no puede entenderlo”. Pero, ella no pudo evitar quebrar la voz mientras respondía, por lo que la periodista Noe Antonelli le preguntó qué le generaba angustia.

“Soy muy transparente y la verdad es que me sale. Si hay algo que me angustia -y no te lo digo especialmente a vos, Analía- es que hagamos este intercambio de lo que vos percibís y de lo que es realmente”, respondió Carrizo muy movilizada. “Yo voy a cumplir 50 años y Coco, 60. ¿Sabés lo que representa en mi vida haberlo encontrado en ese momento?”, agregó, emocionada y al borde del llanto.

Fue entonces cuando Pía Shaw volvió a preguntarle por qué sentía tanta angustia. Caramelito le contestó: “Lo nuestro era puertas adentro y él supo desde el primer día cuál era mi historia, las dificultades que tenía, lo triste que estaba y la cantidad de tiempo que venía sufriendo”. Además, se refirió a algunas críticas que recibió: “Él dijo que estaba triste, ¿qué va a decir, que estaba contento? A raíz de eso se dijo que yo lo había usado”.

“Cuando yo empecé a salir con Coco, el me decía: ‘cómo nos encontramos en este momento’. Porque la situación personal de él era muy distinta a la mía, él está súper bien, ama a sus cuatro hijos, le va muy bien en el trabajo, mientras que yo estaba en un momento muy difícil”, explicó la actriz. Y aprovechó para defenderse de los cuestionamientos: “Y cuando dicen que lo uso, yo no soy una porquería para usar a nadie…”.

Cuando le preguntaron si su marido había vuelto porque sentía celos de Sily, ella respondió: “Todo lo que nos pasa a los que estamos involucrados está sobre la mesa. En alguna medida todo sucede y todo es parte de ese movimiento”. Respecto a su presencia en los premios Martín Fierro, la actriz aseguró: “¿Cómo no lo iba acompañar? Él me preguntó si podía ir”.

Por último, Cecilia volvió a aclarar que Coco siempre supo lo que le estaba pasando en relación a los sentimientos que tenía con el padre de sus hijos, más allá de que se encontraban distanciados. “Somos personas grandes que nos supimos acompañar. A Damián lo amaba con todo mi corazón y siempre fue mi prioridad”, cerró.

Relacionado