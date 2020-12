Celauro: “No tengo ningún drama en vacunarme, pero hay prioridades”

Compartir

En el marco de la vacunación nacional contra el coronavirus, en comunicación con el Grupo de Medios TVO, Manuel Celauro, intendente de Clorinda -ciudad donde también se lleva adelante la vacunación- contó que “tenemos dos lugares de vacunación, uno es en la escuela 21 donde están las fuerzas policiales y el otro es el Hospital de Clorinda donde se vacunará a la gente de salud tanto pública como privada”.

Consultado si es que él se vacunará indicó que “todavía no me dijeron nada, me imagino que llegará después alguna directiva para los intendentes, ahora lo que se prioriza es a la gente de riesgo que está en contacto permanente con este peligro latente de un contagio como es la gente de salud pública y la Policía. En lo personal no tengo ningún drama en vacunarme, pero entiendo que hay prioridades”.

“Son pocas dosis, y somos consiente que con esa cantidad tiene que llegar primero al personal de salud, que son los que corren más riesgo, como los agentes de Policía que están expuestos”, señaló.

Por otro lado, informó que Clorinda sigue bloqueada por el cordón sanitario y el corte de ruta, al respecto indicó que “es increíble que siga el corte porque van a hacer dos semanas y eso nunca pasó en ningún corte en la historia. El Juzgado Federal siempre actuó con mucha más rapidez y en este caso llama la atención lo que tardan para tratar el problema y ordenar el desalojo de la ruta o por lo menos que liberen media calzada”.

“Los que están bloqueando son 7 personas en la ruta nacional 11 y 4 en la ruta nacional 86, cómo Gendarmería no habla con la gente y le pide que libere por lo menos media calzada”, manifestó.

Asimismo contó que esta medida perjudica a todos la comunidad de Clorinda, “el día sábado había una fila de cuatro cuadras para conseguir una garrafa en la localidad, hoy hay problemas con la carne, lácteos, y hay empresas que ya no quieren enviar sus productos porque no quieren que sus camiones esperen en la ruta. Hay muchos problemas que estamos teniendo”.

Además aseguró que esta situación también le trae problemas con las obras públicas, “tenemos un gran inconveniente con la ruta 11, y la Ingeniera no puede venir a solucionar porque cuando regresan Formosa tienen que hacer cuarentena los obreros de Vialidad Nacional, los que estaban haciendo el Puente también dejaron la obra y se fueron para Formosa porque no querían pasar las fiestas en cuarentena. No es solo lo que nos pasa a nosotros, también hay gente que tienen que venir a trabajar a Clorinda y después no pude salir sin hacer cuarentena”.

