César “Banana” Pueyrredón reveló cómo se inspiró para escribir Conociéndote

El cantautor habló de uno de sus clásicos y reconoció que a la madre de sus hijos, Cecilia García Laborde, el tema no le agrada demasiado.

César Banana Pueyrredón es, sin lugar a dudas, uno de los mejores cantautores románticos contemporáneos. Y muchos de sus temas se han mantenido vigentes a lo largo de varias décadas, enamorando a distintas generaciones de argentinos. Un claro ejemplo de esto es Conociéndote, canción que editó en el año 1972 junto a la banda que lideraba y que luego daría origen a su pseudónimo, y que hasta el día de hoy sigue siendo considerado como un verdadero himno al amor. Sin embargo, invitado a la mesa de Almorzando con Mirtha Legrand, por ElTrece, el cantautor reconoció que no es una de las composiciones favoritas de su esposa, Cecilia García Laborde. Y el motivo es más que obvio: la musa inspiradora de esa conmovedora letra no fue ella, sino otra mujer…

“Yo soy de esa generación del rock nacional, de (Luis Alberto) Spinetta, de Los Gatos, de Miguel Cantilo…Tipos que empezaron a escribir bien, muy profundo. Yo me di cuenta de que escribiendo canciones de amor me movía como pez en el agua. Y toda esa influencia de los buenos letristas, a la generación mía, nos pegó a todos. Nos empezamos a meter más en las letras. Así que yo traté de hacer canciones que no sean melosas o vulgares, sino que fueran reales”, comenzó diciendo Banana tratando de explicar el fenómeno de su permanencia.

Y luego contó que muchas chicas lo cruzan por la calle cantándole el coro de Conociéndote, sin saber los años que tiene ese tema. “Yo no las voy a parar para decirles que esa canción la escribí mucho antes de que sus padres se casaran y que ellas nacieran….¡Ya no tiene edad! Las canciones clásicas, buenas y fuertes, te pegan y siempre están ahí”, explicó.

Entonces, Juana Viale, conductora del ciclo en reemplazo de su abuela, Chiquita, le preguntó si tardaba mucho tiempo en componerlas. “Una semana, un año…Depende. Algunas brotan. Conociéndote, por ejemplo, es muy espontánea, muy inmediata”, explicó Pueyrredón. Sin dudarlo, Teté Coustarot, una de las invitadas del día, quiso saber si en ese momento había conocido a una persona en particular. Y Banana reconoció que sí. “Había conocido a una compañera de primer año de facultad de la UCA, dónde yo estudié composición”, dijo.

Obviamente, frente a esta confesión Teté le preguntó si la destinataria de semejante clásico sabía que ella había sido la inspiradora del tema. Y el músico aseguró que sí, pero se vio obligado a explicar que la madre de sus hijos, Marcos y Juana, con quien ya lleva más de cuarenta años de casado y casi medio siglo en pareja, no es muy fanática de esa canción. “Mi mujer debe ser una de las pocas en la Argentina a la que no le gusta mucho”, dijo. Y, teniendo en cuenta que Pueyrredón escribió esa letra antes de que ella llegara a su vida, agregó: ”Son celos retroactivos”.

No obstante, César reflexionó: “La canción ya se despersonalizó, salió de mí y voló sola”. Y aseguró que lo mismo ocurrió con muchos de los otros temas que se volvieron infaltables a la hora de los lentos, como Toda una noche contigo, Nadie podrá hacerme olvidar, Ella está con lágrimas en los ojos, Por siempre mi buen amor o Cuando amas a alguien, entre tantos otros de su creación.

