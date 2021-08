Lionel Scaloni armó la lista de la Selección para la triple fecha de las Eliminatorias

Compartir

Linkedin Print

Tras la obtención de la Copa América, la Albiceleste busca acercarse a Qatar 2022. Enfrentará a Venezuela, Brasil y Bolivia.

Aunque aún sobrevuela la euforia por cortar la sequía de títulos al quedarse con la Copa América tras vencer al eterno rival Brasil en el mítico Maracaná, la selección argentina debe cambiar rápidamente el chip para mentalizarse en las Eliminatorias Sudamericanas e ir en búsqueda de un boleto al Mundial de Qatar 2022.

La Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer la nómina de futbolistas confeccionada por Lionel Scaloni, en la que sobresale la base utilizada en territorio brasileño; aunque hubo espacio para algunas sorpresas.

Esta es la primera convocatoria para Lionel Messi sin ser jugador del Barcelona. Tras poco más de dos décadas, el capitán abandonó la entidad azulgrana para convertirse en el refuerzo estrella del Paris Saint Germain. Uno de los interrogantes es saber con cuánto rodaje llegará a esta triple jornada, ya que aún no pudo debutar en la Ligue 1 y no juega un partido oficial desde la final en el Maracaná.

Entre las ausencias más resonantes, se destacan la de Sergio Agüero, Lucas Alario y Agustín Marchesín, todos lesionados, mientras que el estratega decidió confeccionar el regreso de Paulo Dybala, Emiliano Buendía, Juan Foyth y Gerónimo Rulli, quienes no fueron parte de la nómina en el certamen continental.

El primer compromiso de la Albiceleste será el jueves 2 de septiembre ante Venezuela en Caracas, con arbitraje del uruguayo Leodan González.

El domingo 5 volverá a verse las caras con la Brasil de Neymar. En esta oportunidad se enfrentarán en el Neo Química (la casa del Corinthians) de la ciudad de San Pablo y el encargado de impartir justicia será el venezolano Jesús Valenzuela. Luego cerrará como local el jueves 9 ante Bolivia, en el Monumental, con el peruano Kevin Ortega como juez principal.

Tras seis jornadas, el conjunto nacional aparece en la segunda colocación en la tabla de posiciones con 12 unidades (3 victorias y 3 empates), a 6 de la Verdeamarela, líder con puntaje ideal. Un escalón por detrás aparecen Ecuador (9), Uruguay (8), Colombia (8) y Paraguay (7).

Los protagonistas se reunirán en Caracas el lunes para comenzar con los preparativos de cara al duelo frente a la Vinotinto del jueves. La diagramación del cuerpo técnico incluye que una vez finalizado el primer choque la delegación parta rumbo a Brasil y recién arribará a territorio argentino para el compromiso frente a Bolivia.

La lista de Lionel

Scaloni para enfrentar

a Venezuela, Brasil y Bolivia

-Arqueros: Franco Armani (River), Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Villarreal) y Juan Musso (Atalanta).

-Defensores: Gonzalo Montiel (River), Nahuel Molina Lucero (Udinese), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina), Germán Pezzella (Fiorentina), Lisandro Martínez (Ajax), Marcos Acuña (Sevilla), Nicolás Tagliafico (Ajax), Juan Foyth (Villarreal).

-Mediocampistas: Rodrigo De Paul (Atlético Madrid), Leandro Paredes (PSG), Giovani Lo Celso (Tottenham), Exequiel Palacios (Bayern Leverkusen), Guido Rodríguez (Betis), Nicolás Domínguez (Bologna) y Alejandro Gómez (Sevilla).

-Delanteros: Lionel Messi (PSG), Lautaro Martínez (Inter), Nicolás González (Fiorentina), Sergio Agüero (Barcelona), Ángel Correa (Atlético Madrid), Ángel Di María (PSG), Joaquín Correa (Lazio), Julián Álvarez (River), Emiliano Buendía y Paulo Dybala.

Compartir

Linkedin Print