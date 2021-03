Champions: se sortearon los cuartos de final y hay choques muy atractivos

Compartir

Linkedin Print

Este viernes desde las 8 horas de Argentina, se desarrolló el sorteo de cuartos de final de la UEFA Champions League. Y el Real Madrid salió favorecido por el orden en que salieron las bolillas en Nyon, Suiza.

Claro, el elenco blanco enfrentará en 4tos al Liverpool. Si bien el elenco de Klopp siempre es complicado, atraviesa un momento irregular y, después del Porto, era la mejor opción posible. Porto fue a parar contra Chelsea y, entre estos 4 equipos armarán el cuadro de semis de un lado.

Del otro lado quedaron los 3 candidatos y el Borussia Dortmund de Erling Haaland. El primer cruce será el del Manchester City contra el Borussia y el choque estelar de esta instancia será el que reedite la final de Lisboa 2020: Bayern Múnich se medirá a PSG. De estos cuatro equipo saldrá el otro finalista de cara a la gran final de Estambul el 29 de mayo.

Cada cruce tiene su condimento. Pep parece tener mejor que nunca a su City, pero habrá que ver cuánto le pesan los últimos fracasos en esta instancia, como por ejemplo la última edición, cuando cayó ante el Lyon. Su rival será el fresco Borussia Dortmund, que tiene al “Killer” Haaland como máximo argumento para ilusionarse.

El Chelsea de Tuchel también, en silencio, se perfila muy bien. Bajo el mando del DT alemán no perdió aún y se medirá ante el Porto, a priori, el rival más débil de los ocho. Los Blues buscarán volver a conquistar Europa, algo que no logran desde el 2012. El Porto, reeditar su inolvidable éxito de 2004.

El Bayern-PSG ya tiene sus credenciales desde el momento que fue la final de la edición pasada. Pero, además, el elenco alemán es uno de los dos equipos de estos 8 que llega a esta instancia siendo líder en su liga, al igual que el City. Además, el elenco de Hansi-Flick viene de ganar el sextete la pasada temporada. El PSG de Pochettino, por su parte, viene de cargarse al Barcelona y eso le deja el crédito abierto, además de tener a Mbappé, Di María y Neymar entre sus cartas de poder de fuego.

Por último, Real Madrid y Liverpool se vieron las caras en la final de la Champions de 2018 y ahora se volverán a cruzar. Los de Zidane dejaron en el camino al Atalanta y aún dan pelea en el feudo doméstico. El elenco inglés, por su parte, viene de un par de años muy buenos, pero este 2021 está siendo de pesadilla. Incluso, a día de hoy, los de Klopp están más preocupados por meterse en el top 4 de la Premier League. Por otra parte, se reeditará el duelo entre Salah y Sergio Ramos.

De los 8 cuartofinalistas, sólo dos no ganaron nunca la Champions: el PSG y el Manchester City. El resto, aunque sea una vez, logró el título. El Dortmund lo hizo en 1997, el Porto en 2004, el Chelsea por última vez en 2012. El Bayern lo hizo el año pasado y el Madrid es el más ganador de la historia, con 13 conquistas.

¿Dónde y cuándo se juegan?

Claro, el tema de las localías es bastante fluctuante en Europa ahora mismo. Por empezar, la llave Liverpool-Madrid se jugaría íntegra en terreno neutral. El 30 de marzo finaliza el “lockdown” en el Reino Unido y si no lo levantan, tanto Liverpool, como el City, como el Chelsea jugarán en terreno neutral.

Lo mismo podría ocurrir con el Bayern y con el BVB, por las restricciones que aplica el Gobierno de Angela Merkel. En las últimas horas, París también se cerró por un mes y eso podría afectar la localía del elenco de Pochettino en el cruce ante el Bayern.

Las idas de los partidos se disputarán el 6-7 de abril (ida) y el 13-14 de abril (vuelta). Las semifinales iniciarán dos semanas más tarde, el 27-28 de abril (ida). Las vueltas serán el 4-5 de mayo. La gran final de la UEFA Champions League se disputará el sábado 29 de mayo, en el estadio Olímpico Atatürk, en Estambul.

Compartir

Linkedin Print