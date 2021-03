Entre el 7 y 21 de mayo se podrá consultar el padrón provisorio

Compartir

La Cámara Nacional Electoral aprobó mediante la Acordada Extraordinaria Nº 20, el cronograma electoral para las próximas elecciones nacionales. Quedó definido el 8 de agosto como la fecha para llevar adelante las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

En ese sentido, la jueza del Tribunal Electoral Permanente confirmó que está en marcha todo el trabajo previo para llevar a cabo estas elecciones.

“Si bien, en un principio se pensó que se suspenderían, sin embargo, no se sancionó ninguna ley y la Cámara ya estaba en término como para emitir el cronograma”, detalló.

En ese sentido informó que se está trabajando en el padrón electoral, “tenemos hasta el 27 de abril para trabajar con todos los reclamos que se hicieron el año pasado, después de la publicación del padrón provisorio”.

Continuó señalando que “todas las reformas serán nuevamente publicadas con carácter de provisorio desde el 7 hasta el 21 de mayo”. Añadió que a partir de esa fecha los ciudadanos pueden ingresar a consultar al www.padron.gob.ar y a verificar sus datos y en el mismo sitio web pueden realizar el reclamo caso que corresponda.

Agregó que “una vez culminado ese proceso, a partir del 22 de mayo, se empezará a trabajar con lo que será el padrón definitivo”.

En esa misma línea comunicó que el 10 de mayo debería publicarse el decreto de convocatoria a elecciones por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Y a partir del 9 de junio empieza la presentación de alianzas y confederaciones de los partidos políticos.

El 14 del mencionado mes se conformarían las juntas electorales, informando la conformación y los reglamentos por los que se van a regir al Juzgado Federal.

Con respecto a una supuesta suspensión de las PASO, informó que el año pasado se reunieron la mayor parte de los gobernadores y dieron su consentimiento político al Presidente de la Nación, para el proyecto de ley que preveía la suspensión de estas elecciones primarias por la situación de pandemia. Agrego “tuvo el voto en la Cámara de Diputados, sin embargo no llegó al voto de los senadores”.

Concluyó no obstante que “todavía tenemos tiempo como para que haya una ley que suspenda en esta situación de emergencia humanitaria”.

Por otra parte manifestó que se está analizando ampliar el número de escuelas que serán utilizadas para las elecciones legislativas: “fue una recomendación que se hizo OEA para instalar menos mesas en cada establecimiento educativo y de esa manera evitar la aglomeración de personas y poder cumplir con el distanciamiento social recomendado”.

