Charlotte Caniggia dio detalles sobre el vínculo con su papá: «No me contesta los mensajes»

La joven contó que ya no tiene una relación fluida con Claudio Paul y se refirió a la situación sentimental de Mariana Nannis.

Si bien durante mucho tiempo se caracterizó por tener un alto perfil mediático, desde hace ya bastante que Charlotte Caniggia elige cuidar un poco más su intimidad. Y, aunque sigue muy activa en las redes sociales, ahora es más reacia a hablar sobre su vida privada. De hecho, hace tres años que está en pareja con Roberto Storino Landi y muy poco se sabe sobre él. Y también es esquiva a contar detalles sobre los conflictos familiares que la tocan de cerca, especialmente luego de su madre Mariana Nannis denunciara a su padre Claudio Paul por abuso sexual. Sin embargo, este sábado estuvo invitada a PH, Podemos hablar (Telefe), donde profundizó un poco sobre el vínculo con su papá.

“Yo ahora mismo no hablo mucho con mi papá, algunas veces: ´Hola, papá, ¿cómo andas?´. No lo veo, pero bueno, hay familias que a veces pasan por algunas cosas”, comenzó expresando ante la consulta de Andy Kusnetzoff. En esa línea, el conductor también quiso saber si el exfutbolista está en la Argentina y si a ella le gustaría verlo. “Sí, pero él nada, no me habla. Uno como hijo no puede tampoco…´Che, papá´, le mandas 80 mensajes y bueno, ya está. Si tu papá no te contesta, listo, ¿qué vas a hacer?”, respondió sincera.

Entonces, la periodista Lola Cordero, también invitada al ciclo, quiso indagar sobre el motivo por el cual Charlotte actualmente no tiene relación con su padre: “¿Vos pensás que es por alguna influencia de la pareja (en referencia a Sofía Bonelli) o es decisión propia?”. Tratando de no entrar en polémicas, contestó: “No, supongo que a veces los papás meten a los hijos (en sus peleas), no sé, no tengo hijos, pero supongo que a veces sucede así”. En tanto, la exparticipante de Masterchef Celebrity también fue consultada por la situación sentimental de su madre. Pero, fiel a su perfil más reservado, apuntó: “No creo (que esté en pareja), no sé. No le pregunté todavía”.

Días atrás, y luego de coronarse como el campeón de El Hotel de los Famosos, había sido su hermano Alex Caniggia quien habló sobre su vínculo con Claudio Paul. En una visita que hizo a Socios del espectáculo (El Trece), Karina Iavícoli mencionó a su hermano Axel Kevin, con quien está distanciado, y apuntó directamente a su padre. “¿No te gustaría un abrazo de tu papá en este momento?”, consultó. La respuesta del mediático fue con su sello: “Puede ser. Igual en este momento estoy pensando en cobrar los diez palos porque se me va el dólar. Después veo que hago”. Pero, ante la insistencia de la panelista, se puso más serio. “No lo sé. No lo tengo pensado en mente. Si se da, se da, no sé si lo buscaría. Se tiene que dar de ambas partes”, señaló.

Allí Mariana Brey destacó algunos comentarios positivos que había esbozado hacia su padre en diferentes oportunidades durante el concurso. “Gracias a él sé tres idiomas. Todo lo que viví y todo lo que me dio. Como todo buen padre”, concedió, cada vez con menos interés en hablar del asunto. “Me cansa hablar de estos temas y más hoy que soy campeón. Me la suda”, aseguró molesto. “¿Tu vínculo depende de la nueva relación que tiene tu papá con Sofía Bonelli?”, intercedió Rodrigo Lussich. Pero el Emperador se mantuvo en la misma: “Por ahora no está en mis planes amigarme. Si lo hago, bien y sino, no. Cosas de la vida”.

