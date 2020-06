Chelsea le ganó la pulseada al Liverpool y fichará al joven goleador alemán que pretendían varios clubes

Compartir

Todavía el mercado de pases en Europa está muy lejos, incluso hay ligas donde aún no se ha reanudado la actividad por la pandemia, pero los clubes más poderosos no pierden tiempo en sus fichajes para la próxima temporada y el Chelsea se habría asegurado la contratación de uno de los jugadores más buscados, el joven goleador alemán Timo Werner, quien será traspasado al club londinense en una cifra millonaria.

Según informó la revista alemana Kicker, y confirmaron también algunos medios ingleses, el contrato de este delantero alemán de 24 años con el RB Leipzig tiene una cláusula de rescisión que le permitirá abandonar el club por una suma de en torno a los 50 millones de euros. No obstante esa cláusula, tiene que ser ejecutada antes del 15 de junio, por lo que el Chelsea está dispuesto a sellar el trato en los próximo días.

Eso fue lo que inclinó la balanza a su favor en medio de la puja con otros clubes como el Liverpool FC –Jürgen Klopp lo tenía como prioridad–, el Barça, el Bayern Múnich y algunos otros gigantes de Europa.

Werner se transformó muy rápidamente en uno de los goleadores más buscados del mundo. Llegó al RB Leipzig en 2016, junto cuando Los Toros jugaban por primera vez en al élite del fútbol alemán, procedente del VfB Stuttgart, que había bajado a segunda división. En aquel momento, abonaron solamente 14 millones de euros.

Hoy ya suma suma 154 partidos oficiales, 92 goles y 39 asistencias, y pese a su corta edad ya tiene mucha experiencia –fue el 9 de Alemania en el último Mundial– y compite a la par de Lewandowski por ser el máximo anotador de la Bundesliga. Es un delantero muy versátil, con gran movilidad, especialista en desmarques y diagonales, además de un definidor letal. Esta campaña llegó a su gol número 75 en la liga alemana, convirtiéndose así en el tercer jugador más joven en alcanzar esa cifra en la historia de la liga alemana tras Gerd y Dieter Müller.

De concretarse la operación, Werner sería otra de las grandes piezas en el rompecabezas de Frank Lampard, que también tendrá como novedad a Hakim Ziyech, un extremo muy prometedor que llegará desde el Ajax. El Chelsea de Lampard tiene mucho talento joven y se perfila como una amenaza para la campaña que viene.