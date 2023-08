Ciclismo: hay 16 bicicletas para Mar del Plata

En la modalidad de pista y también en ciclismo de montaña, Formosa definió su equipo para participar de la instancia Nacional de los Juegos Evita.

La competencia Provincial sufrió cambios tomando en cuenta lo que estaba pensado originalmente ya que en horas de la mañana se debía hacer la etapa de pista en el velódromo de la ciudad y por la tarde el mountain bike en Laguna Oca. Pero el mal tiempo alteró el plan y así por la mañana no hubo oportunidad para hacer nada por las complicadas condiciones de la pista con el agua. Al mismo tiempo ya se decidió un nuevo escenario parta el mountain bike.

De esta manera, desde las 15, los ciclistas anotados -participaron de Formosa, Laguna Naineck y Laguna Blanca- para ambas disciplinas se presentaron en el velódromo y allí el tiempo acompañó.

En el capítulo de pista, tanto en femenino como en masculino, tuvieron dos pruebas, la contra reloj y el scratch, ésta última a 6 vueltas para las chicas y a diez para los varones teniendo en pista al mismo tiempo a todos los anotados. Cada una daba una puntuación y de allí se tomaban los registros para ver quienes se quedaban con los tres mejores lugares en cada categoría logrando así la clasificación para la cita Nacional de Mar del Plata.

Los ganadores fueron estos: De pista: Femenino: Sub 14: 1) Bianca Giménez de Formosa, 2) Agustina De Los Santos de Formosa y 3) Belén Giménez de Naineck.

Sub 16: 1) Jordana Mencia de Naineck, 2) Xiomara Vergara de Naineck y 3) Brisa Vitale de Naineck.

Masculino: Sub 14: 1) Mateo Torales de Formosa, 2) Lautaro Alvarez de Formosa y 3) Juan Araoz de Formosa.

Sub 16: 1) Facundo Verdún de Formosa, 2) Lautaro Morales de Laguna Blanca y 3) Angel Villalba de Naineck.

En mountain bike se ideó un circuito dentro del predio del velódromo y allí la competencia también fue para las cuatro categorías aunque con un solo boleto en cada una para Mar del Plata. Los clasificados fueron estos: Femenino: sub 14: 1) Kareli Mencia de Naineck. Sub 16: 1) Jesica Valieri de Naineck.

Masculino: sub 14: 1) Lautaro Vergara de Naineck. Sub 16: 1) Maximiliano Barbolini de Formosa.