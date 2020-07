Clausura de comercios y decomiso de mercaderías en controles de Bromatología municipal

Compartir

La Dirección de Bromatología del municipio capitalino informó que en la continuidad de los estrictos controles que realizan en todos los sectores de la ciudad, se han clausurado numerosos comercios y se procedió al decomiso de importante cantidad de mercaderías no aptas para el consumo.

Así lo indicó el Dr. Jorge Tarantini, titular de Bromatología municipal, quien explicó que las sanciones se debieron al incumplimiento del protocolo establecido por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19 y a las deficientes condiciones de salubridad e higiene que presentaban los comercios.

“Los controles efectuados durante toda la semana no fueron solo en los comercios minoristas, supermercados e hipermercados, sino que también se hizo hincapié en la exposición de mercaderías en la vía pública y el cumplimiento del protocolo de atención al cliente”, subrayó.

En ese sentido, el funcionario precisó que en los controles realizados en comercios ubicados en el sector del Paseo de Compras de la ciudad y sobre las avenidas Ana Elías de Cánepa y Soldado Formoseño, en la Jurisdicción Cinco, se labraron 62 actas de infracción.

Con respecto a las inspecciones rutinarias, Tarantini señaló que llevaron a cabo 52 inspecciones en supermercados, hipermercados y negocios gastronómicos instalados en los barrios San Martín, Don Bosco y en conglomerados de la Jurisdicción Cinco, donde se labraron 49 actas de infracción.

“En todos estos operativos se decomisaron más de 500 kilos de mercaderías vencidas y 280 productos no comestibles. Al mismo tiempo, se clausuraron 62 comercios por atención y venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido”, manifestó.

Seguidamente, explicó que “en algunos casos nos hemos encontrado que, por la situación de la pandemia, algunos comerciantes han decidido cambiar el rubro y se inclinaron por la comercialización de productos alimenticios y es ahí donde se nota que por desconocimiento de este nuevo rubro se generan deficiencias e irregularidades”.

En ese marco, sostuvo que “cuando las infracciones no son graves damos un plazo para regularizar la situación y si lo hacen, dejamos sin efecto la infracción, ya que la idea es garantizar que todos cumplan con la normativa vigente”.

Por último, destacó “los inspectores de la Dirección de Bromatología trabajan en turnos rotativos y en guardia pasiva durante las 24 horas, los 7 días de la semana, contando con la permanente colaboración de la Policía de la provincia”.