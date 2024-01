Clima festivo en el cierre de un nuevo módulo delas colonias de vacaciones

Se realizó este viernes 26 el cierre del tercer módulo de la colonia de vacaciones en el Parque Acuático y en el Complejo Paraíso de los Niños, organizadas por el Gobierno de Formosa.

La actividad contó con la presencia de la ministra secretaria general Cecilia Guardia Mendonca y de otros funcionarios del gabinete provincial, quienes acompañaron la fiesta que se realiza en cada fin de semana, despidiendo a los colonos que participaron de todas las actividades propuestas por los profesores.

Un promedio de 1200 niños y niñas asisten diariamente a las colonias de forma gratuita, un trabajo organizado por la Jefatura de Gabinete que cuenta con la concurrencia interdisciplinaria de distintos organismos para que los niños cuenten con todo lo necesario para pasar un día entretenido.

“Este trabajo se viene haciendo hace más de 20 años, coordinados por el jefe de Gabinete, Antonio Ferreira, trabajamos no solo Secretaría General, sino Desarrollo Humano, Comunidad, Gobierno a través de la Policía, Turismo, Cultura y Educación, es un trabajo organizado y armonioso entre todos”, explicó.

“La visión estratégica del gobernador Gildo Insfrán de ubicar este parque en el corazón del barrio Eva Perón no es azarosa sino planificada, hoy permite que no solamente vengan desde distintos puntos de la ciudad, sino que muchos hermanos de otras provincias vengan a conocerlo, estamos muy contentos”, señaló Guardia Mendonca.

Tras aclarar que para el ingreso al Parque “no se hace ninguna diferencia”, comentó que los requisitos mínimos con exhibir carnet de vacunación COVID al día, los menores deben concurrir acompañados de adultos y todos con traje de baño.

Adelantó la funcionaria que el Parque continuará abierto hasta que la temperatura así lo permita, recordando que en 2023 se lo pudo disfrutar hasta el mes de abril, mientras que las colonias tendrán su cierre el día 24 de febrero, dos días antes del inicio del ciclo lectivo.

“Todas estas actividades son libres y gratuitas, tanto colonia de vacaciones, aquagym, como Parque Acuático se solventan con fondos del Tesoro Provincial, el Gobernador lo decidió así, es una decisión política. El mantenimiento de estas instalaciones tiene un alto costo económico, pero es su decisión que la comunidad se recree en el lugar donde vive”, aclaró la funcionaria ante una pregunta puntual.

Por su parte, Guadalupe Robles, coordinadora del Parque Infantil, señaló que la semana transcurrió normalmente, con la visita de colonos provenientes de los barrios Villa del Carmen, Pompeya, Santa Isabel, como también una delegación proveniente de la ciudad de de Clorinda.

Explicó la docente que en un trabajo organizado y articulado con los diferentes Ministerios del Estado provincial, los días lunes, en el inicio del módulo de la colonia, médicos del Ministerio de Desarrollo Humano realizan una revisación a cada niño, los días martes el Hospital Odontológico realiza talleres y revisación bucal.

Además la Dirección de Zoonosis y Vectores realiza un breve taller sobre la prevención del dengue, destacando también el trabajo de las nutricionistas que realizan charlas, al igual que los referentes del Instituto de Investigación, Asistencia y Prevención de las Adicciones (IAPA).

“Además de disfrutar del plato fuerte que es el natatorio, también queremos que se lleven distintos aprendizajes y la felicidad de socializar con sus pares”, enfatizó Robles.

En cuanto al aspecto nutricional de los colonos, señaló que al llegar reciben un desayuno, y al retirarse del día de colonia lo hacen con un refrigerio.

Recordó que la colonia en el Paraíso de los Niños es de lunes a viernes tanto en turno mañana, como turno tarde, y que si bien está programada por barrios, pueden acercarse en forma particular unos minutos antes del ingreso, para solicitar sumarse a alguno de los módulos.