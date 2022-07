Clorinda: discusión entre vecinos terminó con dos personas y un can lesionado

Compartir

Efectivos de la Policía provincial detuvieron a una pareja que agredió a sus vecinos y a un perro con un machete en el barrio Libertad de la ciudad de Clorinda. Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de turno por delitos de “Tentativa de Homicidio, amenazas, violación de domicilio, lesiones, daño e Infracción a la Ley 14.346 Maltrato y Crueldad Animal”.

El hecho se registró siendo las 21:30 horas del jueves último, cuando solicitaron presencia policial por un inconveniente entre vecinos que se suscitaba en un inmueble de la calle Los Andes y La Rioja del barrio Libertad de la ciudad de Clorinda.

Inmediatamente de manera conjunta personal de la Comisaria Oficial Subinspector Idelfonso Vera y Comando Radioeléctrico Policial concurrieron hasta el sitio, donde establecieron que un grupo familiar estaban reunidos cenando y en un momento dado en estado de ebriedad llegó un vecino en compañía de una mujer (esposa), quienes comenzaron a proferir todo tipo de amenazas, portando estas armas blancas, tipo machetes y gomeras.

Dicha situación se generó presuntamente por un problema de vieja data, posteriormente el vecino, con la utilización de un machete, ingreso al pasillo del inmueble golpeando con dicho elemento a un can de raza Pitbull, causándole una lesión en una de sus patas y lomo, para luego arrojar un escombro al propietario quien salió en defensa del animal y luego lesionó en el brazo derecho a otro integrante de la familia. No conforme con ello los vecinos volvieron a su vivienda desde donde continuaron con los insultos y amenazas hacia la víctima y su grupo familiar.

Al lugar fue personal médico del SIPEC asistiendo a los lesionadas y luego trasladarlos hasta el hospital local, siendo luego uno de ellos derivado al Hospital Central de la ciudad de Formosa para una mejor asistencia médica en la lesión que presentaban.

Seguidamente los uniformados llevaron a cabo las actuaciones procesales de rigor con la participación de la Delegación Policía Científica Clorinda, quienes documentaron el escenario del hecho, mientras que el can fue trasladado y atendido por un veterinario.

En sede policial se recepcionaron las denuncias pertinentes originándose una causa judicial con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional en turno de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia con asiento en la ciudad de Clorinda.

Personal policial abocado a la investigación del hecho logró la aprehensión del sujeto imputado en la causa, quien fue trasladado hasta la comisaria donde previa notificación de su situación procesal quedo alojado en celdas del lugar a disposición del magistrado judicial interviniente.

Por el hecho se dio inicio a una causa judicial por el delito de Tentativa De Homicidio, Amenazas, Violación De Domicilio, Lesiones, Daño y Maltrato Animal con intervención de la Justicia.

Todo lo sucedido y elementos probatorios incorporados a la causa fue informado al Juez de turno quien otorgó orden de allanamiento para la vivienda de los imputados.

El mandato judicial se llevó a cabo este viernes alrededor de las 11 horas por parte de los investigadores, en una vivienda ubicada en el barrio Libertad de esta ciudad.

Allí, cómo resultado lograron la detención de una mujer de 46 años de edad, sindicada como la segunda autora del hecho, además se secuestró una gomera y un machete mango de madera.

Los efectos secuestrados fueron documentados fotográficamente por personal de la Delegación de Policía Científica y trasladados a sede policial, junto con la mujer, quedando todo a disposición de la Justicia.

