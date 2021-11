Clorinda: el 77% de la población objetivo completó su esquema de vacunación contra el COVID 19

Compartir

En cumplimiento con la campaña estratégica de vacunación contra el COVID 19, prevista para el mes de noviembre, ayer, se aplicaron segundas dosis a adolescentes y adultos residentes en la ciudad de Clorinda.

En esta oportunidad, completaron su esquema de vacunación con la segunda dosis de Pfizer, los adolescentes de 12 a 17 años que recibieron la primera dosis de la mencionada vacuna o Moderna, hasta el día 5 de octubre inclusive.

En paralelo, recibieron la segunda dosis de AstraZeneca quienes se aplicaron la primera dosis de esta, hasta el 5 de octubre inclusive; y se completaron esquemas de las vacunas Sinopharm y Sputnik V, a aquellos que recibieron la primera dosis hasta el 12 de octubre.

También en la misma jornada, pudieron inocularse con la primera dosis de Pfizer, los adolescentes de 12 a 17 años, que aún no lo hicieron; al igual que los mayores de 18 años que todavía no se vacunaron.

Al respecto, el médico Daniel González, director del distrito XII de Clorinda, expresó que “vemos con mucha emoción a los chicos, en tránsito hacia la nueva normalidad” y que “los padres se retiran con mucha alegría y esperanza”.

“Este esfuerzo por parte del gobierno provincial y nacional en la adquisición de vacunas para cubrir estas necesidades tan básicas de la salud y la vida, fue mancomunado; y el gobierno provincial demostró con creces y los números cantan, que la provincia de Formosa es una de las mejores en estrategia sanitaria y cobertura de vacunas contra el COVID a nivel nacional”, indicó.

En ese sentido, el profesional señaló que las seis escuelas que oficiaron como vacunatorio en esta jornada de inmunización trabajaron al unísono al servicio de aquellas personas que necesitaban completar sus esquemas de vacunas y que, incluso, “en cada establecimiento hubo una fila particular para adultos mayores de 18 años que aún no hayan recibido alguna vacuna”.

Ante este panorama, González manifestó que la ciudad de Clorinda alcanzó el 87% de la población objetivo inmunizada con la primera dosis; y el 77% ya cuenta con el esquema completo de vacunación, a la vez que consideró “es una amplia cobertura, pensando en una posible apertura de fronteras, pero de forma responsable y cuidada”.

Por último, el responsable del distrito, se refirió a la masiva concurrencia a los vacunatorios de la ciudad y dijo que ya caducó “esa infodemia implementada como estrategia política muy peligrosa, porque apuntaba contra la salud pública por parte de la oposición”.

“Pero realmente hubo medios como éste que dieron la lucha titánica contra eso, la gente comenzó a confiar que las vacunas salvaban vidas y hoy la participación masiva denota la confianza puesta en el gobierno provincial y la estrategia implementada”, concluyó González.

