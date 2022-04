Clorinda: por orden judicial se levantó el corte que vecinos llevaban adelante sobre RN 11

Compartir

Por orden judicial, se levantó el corte, de la ruta nacional 11 que se extendió por más de 20 horas afectando el transporte internacional de cargas y los vecinos amenazaron con extenderse hacia las RN86.

El día lunes, un grupo de vecinos y vecinas de Riacho Negro, en Clorinda, decidieron apostarse sobre la Ruta Nacional N°11 y cortar el tránsito vehicular reclamando la implementaron de un transporte público de pasajeros que los conecte con el centro de la segunda ciudad; la medida de fuerza se extendió hasta ayer martes afectando el tránsito internacional de cargas. “Fuimos a reclamar a la Municipalidad y el Intendente no nos quiso atender», manifestó Gloria, una de las manifestantes al Grupo de Medios TVO.

“Estamos con la medida de fuerza, venimos con este reclamo de tener un transporte público para la comunidad de Riacho Negro, vecinos de Puente Pilcomayo y San Francisco que son barrios alejados. Necesitamos con urgencia un transporte público, ya hemos agotado todas las instancias de pedido; presentamos nota al Presidente del Concejo Deliberante y al Intendente, y hasta ahora no tuvimos respuestas», explicó la mujer apostada sobre la RN11.

El corte de ruta inició el día de ayer pese a una orden judicial para que liberaran el tránsito. El principal pedido es contar con un transporte público de pasajeros que los conecte a la ciudad, de la que se encuentran a 20 kilómetros de distancia.

«Ayer (lunes) alrededor de las 10 de la mañana nos acercamos a la oficina del intendente Manuel Celauro pidiéndole que nos atienda, que nos escuche, que nos dé respuesta a esta situación y no nos atendió, nos dijeron que no estaba. Antes de la pandemia teníamos servicio de colectivo, venía todos los días pero después con la pandemia comenzó a venir tres veces por semana con un boleto que costaba $200 de ida y después de vuelta», comentó Gloria.

Los manifestantes solo permitían el paso de vehículos livianos, no así de camiones de gran porte y además amenazaron con cortar también la Ruta Nacional N°86.

“Fuimos a reclamar a la Municipalidad y el Intendente no nos quiso atender, entonces nos obliga a hacer esto; presentamos nota desde el año pasado, si tuviéramos servicio de transporte no estaríamos acá», concluyó .

