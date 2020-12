CNRT ratificó la exigencia de la RTO para poder circular y asegurar automotores

Compartir

La Dirección de Seguridad Vial de la Defensoría del Pueblo recepcionó una respuesta de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), por intermedio de Nahuel Pablo Rodegher, de la Subgerencia de Normativa Técnica y Control Vehicular del Organismo Nacional, funcionario que ratificó la plena vigencia de la Ley Nacional Nº 24.449 y su Decreto Reglamentario Nº 779/95, los cuales exigen que los automotores de todo tipo, cuenten al momento de contratar un seguro, con la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), la cual asimismo es una exigencia ineludible para poder circular por la vía pública.

El organismo nacional de aplicación de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial en el país informó, igualmente, que tiene registrado el inicio de operaciones del Taller Móvil de la Empresa Interfor S.R.L, a los efectos de satisfacer la demanda para Formosa.

En la actualidad, desde el mes de octubre, cada RTO para un automóvil posee un precio de $3.300, para camionetas $5.000 y se están llevando a cabo en el Taller Móvil de Interfor S.R.L. previo turno donde no se concretan más de 30 inspecciones diarias e ingresan los minibús hasta 19 asientos con ciertas restricciones, el mismo está ubicado en calle 2 y Av. Maradona del barrio República Argentina.

Con relación al transporte interjurisdiccional de cargas, la entidad manifestó que no median impedimentos para que los vehículos afectados a tal actividad realicen su RTO fuera de la Provincia, pues el certificado que expiden los talleres habilitados por la CNRT en otras jurisdicciones es válido a nivel nacional e internacional. Sobre este particular, el Defensor del Pueblo, José Leonardo Gialluca, resaltó: “la RTO representa algo más que una mera exigencia legal para la circulación de los vehículos, como pueden llegar a ser el registro de conductor, el seguro u otros elementos de seguridad. En el caso de la Revisión Técnica Obligatoria, la misma fue prevista para asegurar la concurrencia de las capacidades técnicas óptimas de los automotores, como una de las previsiones fundamentales que tienden a reducir la siniestralidad vial, pues en la medida en que las condiciones de maniobrabilidad, amortiguación, luces de señalización, marcha, frenado y otras de los vehículos sea eficiente, mayor será la respuesta de los mismos a las exigencias que les impone la circulación vial. Resultando como corolario, vías públicas circulables más seguras, si se piensa que una enorme proporción de los mal llamados accidentes de tránsito, involucran precisamente a los automotores de todos los portes y características”.

“Es importante tener presente la vigencia del requisito legal ineludible de la RTO, más que por rehuir a las sanciones o responsabilidades derivadas de los siniestros viales, para evitarlos, pues los mismos son potenciales causantes de daños irreparables a la vida y la salud de quienes se ven circunstancialmente envueltos en ellos”, cerró.

