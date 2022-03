Cobraron intensidad las tareas de optimización de arterias, limpieza integral y mantenimiento de desagües

Compartir

Durante la jornada del viernes, cuadrillas pertenecientes a la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública de la comuna capitalina, junto a cooperativistas, se desplegaron en distintos barrios de la ciudad, dando continuidad al programa de mejoramiento de arterias, higiene integral y limpieza y desobstrucción de los desagües pluviales.

El plan de acción cobró intensidad en los siguientes conglomerados:

Vial

En calles internas del barrio se realizaron tareas de perfilado, relleno y compactación, junto a la recolección de residuos no convencionales.

San Antonio

Tuvieron continuidad las acciones de desmalezado y distribución de escombros en la extensión de la avenida Los Pioneros.

Liborsi

Se llevaron adelante trabajos de perfilado de arterias, limpieza y recolección de residuos no convencionales en sectores internos del conglomerado.

Virgen de Lourdes

Sobre la calle Carlos Ayala se ejecutaron tareas de desmalezado y limpieza de cunetas de manera manual.

La Alborada

En la intersección de la avenida Pueyrredón y calle Maipú tuvieron lugar las acciones de limpieza de cunetas de manera manual.

San Agustín

En diversos puntos del conglomerado se desarrollaron trabajos de levantamiento de esquineros y recolección de residuos no convencionales.

Antenor Gauna

Las cuadrillas efectuaron tareas de perfilado, relleno y compactación sobre arterias internas del barrio.

Villa del Carmen

Agentes comunales y cooperativistas realizaron acciones de limpieza y cuneteo con carga directa en inmediaciones del Lote Rural N° 189.

Eva Perón

Cuadrillas comunales dieron continuidad a los trabajos de bacheo sobre diversos tramos de la avenida Laureano Maradona.

Urbanización España

Se llevaron a cabo tareas de limpieza de cunetas y cruce de calles, de manera manual, en inmediaciones de la Manzana A1.

San Francisco

Cobraron intensidad las acciones de limpieza integral y recolección de residuos no convencionales en diferentes sectores del barrio.

Santa Rosa

Prosiguen los trabajos de limpieza de cunetas a cielo abierto sobre la avenida Napoleón Uriburu, entre las calles Echegaray y Armada Nacional.

