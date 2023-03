Coco Basile reconoció que se equivocó con Scaloni con una sentencia inesperada

La consagración de Argentina en el Mundial Qatar 2022 despejó dudas sobre la capacidad de Lionel Scaloni al frente de la Selección. El entrenador fue discutido en el comienzo de su ciclo pero lentamente fue demostrando que estaba a la altura de dirigir al combinado nacional y este lunes coronó su trabajo con el premio The Best al mejor técnico que anualmente entrega la FIFA. Quien admitió que se equivocó con el oriundo de Pujato y es un referente del puesto es Alfio Basile.

En una entrevista que otorgó al programa radial Como Te Va, el Coco fue claro al ser consultado qué le diría a Scaloni si algún día tiene la posibilidad de tomar un café con él. “Lo felicitaría porque nos rompió la cola a todos los que opinábamos distinto y que me gusta por la humildad que tiene con todo el cuerpo técnico. Son todos ex jugadores de Selección y les fue bárbaro. Le daría un abrazo como cualquier argentino”, declaró sin filtro.

Además, reveló que miró la gala de The Best y seleccionó un momento especial en el que terminó llorando: “Nosotros tuvimos a Maradona y Messi, yo venía de los tiempos de Pelé. Cuando hicieron ayer el homenaje, me emocioné. Se me cayeron unos lagrimones, me aflojé como loco. Jugué contra él tres, cuatro veces. Era un monstruo. Una vez nos hizo un golazo en cancha de Palmeiras, Santos-Racing en Copa Mercosur. Centro al segundo palo que me sobra, la baja de pecho y cuando voy con la suela a sacar la pelota me hace tac, para la derecha y la colgó del ángulo. Pelé, Maradona y Messi son monstruos”.

Por otro lado, le consultaron si Alejandro Garnacho tiene las cualidades de llegar en un futuro a la altura de las grandes leyendas del deporte. “Me encanta como juega, tiene talento. Pero es extremo izquierdo, ya ese puesto no te hace ser el mejor. Los equipos los manejan los enganches, los número 10 en todas las partes del mundo. Por ahora no hay ninguno”, explicó Basile.

Al Coco le recordaron la frase de Rodrigo De Paul en la que ubicó al plantel campeón en Qatar como “la mejor selección argentina de la historia” y el entrenador dejó su opinión al respecto: “En este momento sí, es la mejor porque ganó. La del 86, del 78 fueron selecciones bárbaras. Es su momento para decirlo. Ganó muy bien el Mundial y le ganó a todos”.

