COFESA: evaluaron estrategias en la vacunación a adultos mayores

El ministro de la Comunidad y cargo de la cartera de Desarrollo Humano de la provincia de Formosa, el doctor Aníbal Gómez repasó ayer en la conferencia del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 los temas que se trataron en la reciente reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), que por primera vez se hizo de manera presencial en Buenos Aires tras cumplirse un año de la pandemia de coronavirus.

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, presidió el encuentro del organismo, que está integrado por los ministros de salud de las 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

En ese ámbito, en primer término señaló que hubo un total acuerdo entre todos los miembros que “las decisiones sanitarias son potestad del Poder Ejecutivo; no así del Poder Legislativo ni Judicial”.

Por ello, se recalcó que es competencia del Poder Ejecutivo la gestión sanitaria y añadió: “Porque fue elegido por el pueblo para que justamente conduzca este tipo de situaciones excepcionales”.

“También, otro tema muy importante fue la vacunación y el avance que existe en cada una de las provincias priorizando siempre al personal de la salud y fuerzas de seguridad quienes son los más expuestos al virus, y también a los adultos mayores de 60 años”, consignó.

Y adelantó que durante esta semana que se inicia se discutirá en el Comité de Expertos que asesora al Gobierno nacional la posibilidad de diferir la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. “La evidencia científica nos demuestra que con la aplicación de la primera dosis ya se están logrando efectos muy importantes en la población de adultos mayores”, argumentó.

Sin embargo, dejó en claro que “esto no significa no vacunar con la segunda dosis sino diferirla para abarcar a una mayor población de adultos mayores de 60 años”.

También, dijo, se demostró con un análisis estadístico cómo el 10 % de la población mundial adquirió el 50% de las vacunas disponibles en el mundo. “La Unión Europea, Inglaterra, Estados Unidos y Canadá acapararon las dosis disponibles en el planeta”, detalló, demostrando “el capitalismo neoliberal su peor cara en esta situación de emergencia sanitaria”, reprochó.

Por ello, acentuó que, por supuesto, “la posición de la Argentina respecto de este tema es seguir protestando ante los Foros por la inequidad en la distribución de las vacunas”.

Segunda ola

Finalmente, el ministro reveló que en cuanto a la segunda ola del coronavirus, etapa que ya se inició con la llegada del otoño, con mucha fuerza en el país y en la región, se sostuvo en el COFESA que “la gestión territorial será fundamental”, comprendiendo “no solamente la cuestión de las terapias intensivas de los hospitales sino también la gestión en el terreno”.

Recordó, en este punto que, “en Formosa hace mucho tiempo ya se viene trabajando en la búsqueda de los casos sospechosos, así como el rastreo activo de posibles casos en la población a través de los testeos; y la gestión de los contactos estrechos de los positivos”.

