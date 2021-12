Coldplay, la primera gran banda que tocará en la Argentina luego de la pandemia

Compartir

El grupo británico cerrará su tour Music of Spheres en el estadio de River. Antes tocarán en Perú, Chile, Brasil, Colombia, México, Estados Unidos y Europa.

Luego de dos años de inactividad debido a la pandemia, Coldplay vuelve a realizar una gira mundial. El tour Music of Spheres comenzará en Costa Rica en marzo, para luego seguir por Estados Unidos, Europa y luego de pasar por varios países de América Latina, cerrar en octubre en Buenos Aires.

La banda liderada por Chris Martin se presentará en el estadio de River Plate el 25 de octubre del 2022 y las entradas para la anunciada fecha, con producción de DF Entertainment, estarán a la venta a partir del jueves que viene.

Los intérpretes de “Viva la vida”, “Yellow”, “Clocks” y “Paradise” estarán también en Lima, Santiago de Chile, Río de Janeiro, Glasgow y Londres, Bruselas, París, Berlín y Frankfurt, Atlanta, Chicago, Dallas, Los Ángeles y Ciudad de México, entre otras locaciones.

La agrupación inglesa lanzó a mediados de julio su disco Music of the spheres, donde incluye algunas colaboraciones con BTS y Selena Gomez, y una canción llamada “Coloratura”, la cual dura más de 10 minutos.

Para este tour, junto con el Instituto Grantham de Cambio Climático y Medio Ambiente perteneciente al Imperial College de Londres realzarán estudios para cuantificar el impacto ambiental de su gira e intentar disminuirlo en futuras ocasiones.

El grupo se ha comprometido a abordar el cambio climático y quiere utilizar su impacto global para marcar una diferencia positiva. Así lo informó el Imperial College en un comunicado oficial. Entre los parámetros que buscarán medir están la huella de carbono y el impacto de las acciones ya emprendidas para reducir las emisiones de carbono y ofrecer sugerencias sobre cómo reducir aún más el impacto ambiental en el futuro en este tipo de presentaciones.

En 2019, la banda ya se había expresado públicamente y se había comprometió a hacer que sus giras futuras fueran lo más beneficiosas para el medio ambiente posible y la nueva asociación con el Instituto Grantham es una de un conjunto de iniciativas de sostenibilidad y compromisos medioambientales.

“Tocar en vivo y encontrar conexión con la gente es, en última instancia, la razón por la que existimos como banda. Hemos estado planeando esta gira durante años y estamos muy emocionados de tocar canciones de toda nuestra carrera. Al mismo tiempo, somos muy conscientes de que el planeta se enfrenta a una crisis climática. Por lo tanto, hemos pasado los últimos dos años consultando con expertos ambientales para hacer que esta gira sea lo más sostenible posible y, lo que es más importante, para aproveche el potencial de la gira para impulsar las cosas. No haremos todo bien, pero estamos comprometidos a hacer todo lo que podamos y compartir lo que aprendamos. Es un trabajo en progreso y estamos realmente agradecidos por la ayuda que hemos recibido hasta ahora”, expresaron.

“En su última gira, Coldplay tuvo cinco millones de asistentes además de una cantidad incalculable de más fanáticos escuchando su música. Se trata de un gran número de personas que podrán empatizar con sus mensajes medioambientales”, analizó hace unas semanas Jem Woods del Imperial Collegue quien cree que los dichos de la banda respecto al cambio climático y el medio ambiente pueden influir en sus fanáticos y generar hábitos más saludables.

“Los países y las personas no pueden continuar con los comportamientos y actividades que solíamos tener si consideramos la oportunidad de combatir eficazmente el cambio climático y mitigar los impactos que tendrá en nuestra sociedad y el medio ambiente. Los influencers y otras personas de alto perfil, como los miembros de Coldplay, pueden desempeñar un papel importante a la hora de mostrar el camino a seguir y hacer llegar este mensaje a las partes de la sociedad a las que los científicos climáticos encuentran difícil de alcanzar”, había explicado Woods al respecto.

