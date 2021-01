“Comenzó la temporada de ahogamientos y el Gobierno solo repite consignas y recomendaciones”

Compartir

El dirigente de la Unión Alfonsinista en Formosa, Carlos Toloza lamentó que la provincia no posea balnearios donde la gente pueda ir para aplacar el calor y que, en lugar de ocuparse de la cuestión, el gobierno repita -como cada año- consignas y recomendaciones para evitar ahogados.

Toloza indicó que cada verano formoseño llega con su carga de calor y de dolor por la muerte por ahogamiento de un importante número de personas, que “agobiadas por las altas temperaturas ingresan a las aguas de ríos, riachos y lagunas no habilitados para bañarse, siempre peligrosos y sin vigilancia de ninguna clase”.

“Siendo Formosa como es, una provincia rodeada por ríos y surcada por riachos en todo su territorio, bañada en lagunas naturales y artificiales, no posee, salvo dos o tres, balnearios o lugares acuáticos habilitados para bañarse con seguridad para soportar las altísimas temperaturas de sus veranos”, aseveró.

Afirmó que son miles los formoseños que ingresan todos los veranos a aguas prohibidas y son varios los que mueren ahogados, muertes evitables desde todo punto de vista.

“No existe en la provincia ni en los municipios un Plan del Agua, en el que se enseñe a nuestros niños y jóvenes, sobre todo a nadar, que es una de nuestras rarezas, la mayoría de la población no sabe nadar, ni los rudimentos, estando rodeados por el agua”, disparó.

Y continuó: “por eso, ya casi indigna que cuando comienza cada verano, salgan los organismos de seguridad y las oficinas de los gobiernos provincial y municipales, literalmente a ‘lavarse las manos’ con las consabidas recomendaciones de siempre”.

Recordó que Prefectura Argentina suele salir la primera a advertir que no existen lugares habilitados para bañarse en los ríos de su jurisdicción, la policía provincial, y especialmente los Bomberos, hacen otro tanto, recuerdan que no hay que bañarse en lugares no habilitados, sin aclarar que no existen tales lugares, tal vez debieran informar que nadie se puede bañar en aguas formoseñas.

El comunicado que sacan desde la fuerza provincial es el siguiente: “ante el período de las vacaciones de verano y las altas temperaturas, desde la Jefatura de Policía, a través del Cuerpo de Bomberos, se recomienda a la población en general no ingresar a ríos, riachos, lagunas, represas de agua, teniendo en cuenta que no están habilitados como balnearios”.

“Efectivos de diferentes dependencias policiales, tanto de capital como interior, desplegaron diferentes operativos a fin de evitar el ingreso a otros espejos de aguas para mitigar el calor. A raíz de la peligrosidad que representan estos espejos por el desconocimiento general respecto a la profundidad, caudal o intensidad de las corrientes de agua (remolinos), se pide no poner en riesgo de manera innecesaria la vida de otras personas, solicitando la colaboración de la comunidad formoseña, para evitar hechos graves”, continúan.

Para Toloza “como tienen la certeza de que va a ocurrir, lo que ocurre todos los años, hasta dan los teléfonos para los casos de urgencias o emergencias: ‘comunicarse a la línea gratuita 911, sólo en un caso real de emergencia, recuerde que alguien más puede necesitar auxilio mientras se atienden llamadas falsas o molestias'”.

“También se puede comunicar directamente al Cuerpo de Bomberos de la Policía de la Provincia de Formosa: 4428-888. Aunque siempre llegarán para encontrar al ahogado”, finalizó el mismo.

