Comerciante: ” Si se prolonga la Fase 1 lamentablemente voy a cerrar”

Sergio Palacios, propietario de “ParriFormosa”, un local comercial que se dedica a la venta de bazar relató al Grupo de Medios TVO la difícil situación que están atravesando y dijo que de no levantarse las restricciones no “aguantaría” un mes más. Asimismo, expresó que las compras on line no funcionan exitosamente porque “el formoseño no está acostumbrado a comprar por redes sociales”.

“Ahora estamos restringidos y no atendemos al público, estamos tratando de incentivar a que nos dejen comercializar los productos. Hay comercios que ya no soportan la situación, más de 15 cerraron definitivamente, esto no lo digo yo lo dicen los propietarios que es un hecho”, comenzó diciendo el mismo.

Expuso que “al no dejarnos trabajar nos limitan a todo, virtualmente no es lo mismo que abrir las puertas, el formoseño no está acostumbrado a comprar por redes sociales, es más piden y luego salen con que no era lo que querían. No es solamente decir que se venda virtualmente porque en algún momento se concreta la operación”.

Seguidamente, Palacios indicó que la suirtuacion no va para más y que “aguantaré un mes y si no me habilitan a trabajar tendré que entrar en la lista de los que perdimos”.

“Nosotros no estamos aguantando, en realidad estamos acumulando deudas sin poder tener una visión de cuando se va a poner fin a todo esto. Si se prolonga la Fase 1 lamentablemente voy a cerrar; desde marzo venimos así, este sangrado financiero viene desde casi un año”, lamentó.

“El que tiene el sueldo garantizado todos los meses no forma parte del pedido que estamos haciendo, entonces para nosotros es muy difícil que comprendan nuestro pedido”, dijo.

Finalmente, aseveró que “un emprendimiento no es mágico, no es que empiezo y ya comienza a funcionar el comercio. Para ver cómo funciona un producto en el mercado tenemos un plazo de tres meses aproximadamente. Un comerciante la lucha todos los días, por eso solo el que esta de lado de nuestra vereda lo va a comprender”.

