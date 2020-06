“Comía lo que me decía”: Nazarena Vélez contó su relación con un tóxico

Compartir

Nazarena Vélez recibió la nueva etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio en su casa de Ciudad de Buenos Aires. Ella ya lo contó hace tiempo atrás: la cuarentena no es un problema, ya que en lugar de salir a eventos o asistir a reuniones con amigos prefiere quedarse en su hogar, forma de ser que la ayuda a transitar el encierro con mayor facilidad.

Lo cierto es que la actriz está más activa que nunca en las redes sociales. Desde antes de la cuarentena que mantenía gran actividad en Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, pero por si eso fuera poco, decidió desembarcar en una nueva plataforma: YouTube. Entre risas y autodenominándose “youtuber”, Nazarena Vélez fue incrementando la calidad de sus videos a lo largo de los días.

No solo se trató de calidad de imagen, sino de contenidos, donde comenzó a abordar temas cada vez más profundos. En su última publicación habló sobre las relaciones tóxicas y contó parte de su experiencia. “Adicciones no tengo más, ni adicciones ni tóxicos, y viene casi de la mano porque cuando estás enferma no necesitás ser adicta a nada para cer en manos de un tóxico o una tóxica, pero en líneas generales cuando estás enferma como era mi caso es más fácil, porque estás más vulnerable”, comenzó.

Luego de reconocer que tuvo bastantes tóxicos en su vida, pero que dos fueron los peores, continuó: “Lo primero que hace el tóxico es hacerte sentir no importante. Todo lo importante que sos, sos cuando estás con él. Fijate que te va a decir: ‘Bueno, qué bien que estás desde que estás conmigo, o, qué linda que estás, o qué bien que te va’. Yo salía con un tóxico que me decía ‘ahora te están contratando más’. Me estaban contratando porque estaba buenísima, la rompía toda y él me hacía entender que era por él”, añadió Nazarena Vélez en su último video de YouTube.