Comisión de Diputados abrió el debate del proyecto que establece la devolución del IVA

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados inició este jueves el debate del proyecto de ley del Poder Ejecutivo que establece la devolución del IVA para los productos de la canasta básica a sectores con menores ingresos, en una reunión informativa que contó con la presencia de funcionarios nacionales.

De la reunión de la comisión que preside el oficialista Carlos Heller, que se realizó en el Anexo C de la Cámara baja, participaron el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto; la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, y el director general de Aduanas, Guillermo Michel.

Heller anticipó que en este encuentro no se emitiría dictamen y que se avanzará en el despacho en las próximas semanas, al destacar la intención del oficialismo de «empezar cuanto antes a conversar de cuestiones de tratamiento del proyecto».

Al exponer ante los Diputados, Castagneto precisó que «más de 10.700.000 personas han entrado a comprar, a partir de esta medida que tiene gran aceptación de la población», y dijo que «es fundamental utilizar el ticket porque nos da una trazabilidad en la comercialización con tarjeta de débito o código QR».

A su turno, Michel recordó que en 2002 «se aprobó un esquema para reducción del costo fiscal sobre el IVA de la canasta alimentaria con el entonces ministro Roberto Lavagna pero no funcionó porque la baja no se materializó en una baja del costo impositivo», y destacó que luego «se estableció reintegro de 5 puntos del IVA para consumo con débito que alcanzó a todos los bienes excepto combustibles, que funcionó muy bien hasta diciembre 2016 cuando el exministro (Nicolás) Dujovne lo sacó».

Balestrini, por su parte, dijo que el objetivo del proyecto es «eliminar este impacto que puede tener la carga tributaria para aumentar capacidad de compra para determinados sectores, cuyos ingresos son destinados mayormente al consumo de productos de mayor necesidad», y sostuvo que con esta iniciativa se busca que la medida «se instale como una verdadera política pública».

Al responder preguntas, Castagneto precisó que «no hay exclusión en la devolución del IVA», y puso de relieve que esta medida «va a producir que muchos supermercados y comercios de cercanía van a facturar mucho más; lo estamos viendo en la facturación, los tickets, para hacer que todos los impuestos sean progresivos».

«En este proyecto de ley no solamente se incluyen las tarjetas de débito, sino también las tarjetas de crédito y medios electrónicos de pago, esto es importante porque es una ampliación del régimen», precisó Balestrini.

Desde JXC, el diputado nacional de Evolución Radical Alejandro Cacace dijo estar de acuerdo con el reintegro del IVA en lugar de la reducción de esa alícuota, y consultó a los funcionarios por qué se excluyó a los trabajadores informales de la medida.

En tanto, el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López hizo referencia a las «separatas» del Presupuesto 2024 enviado por el Poder Ejecutivo, y cuestionó la existencia de un supuesto acuerdo entre el ministro de Economía, Sergio Massa, y el diputado y candidato de LLA, Javier Milei, para tratar «después de las elecciones» la ley de leyes.