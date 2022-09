Comunidad aborigen cortó la RN 11 pidiendo por la entrega de viviendas en la ciudad de Clorinda

Compartir

Linkedin Print

Un grupo de mujeres pertenecientes a una comunidad aborigen de Clorinda, cortó el tránsito sobre la Ruta Nacional N°11 reclamando por la entrega de viviendas. «Tenemos madres que sus hijos se enferman cuando llueve», afirmó Adolfo Nigodik, miembro de la comunidad, al Grupo de Medios TVO.

«Ese es el tema del pedido de la comunidad, estamos pidiendo por las viviendas. Ellos, las autoridades, hicieron el censo primero para entregarnos casas a las madres en la comunidad y nada. Yo estoy apoyando el pedido», agregó Nigodik.

Si bien el corte total se dio en la jornada de ayer, los manifestantes ya estaban apostados a la vera de la ruta días atrás. La modalidad del reclamo permitió el paso de vehículos cada 4 horas durante 1 hora.

«Somos 60 familias. Tenemos madres que sus hijos se enferman cuando llueve ahí en el asentamiento nuevo porque tienen casillas. Ayer (miércoles) llamó el Presidente de Instituto de Comunidades Aborígenes (ICA) y dijo que iba a mandar un móvil y personalmente íbamos a ir al Instituto Provincial de la Vivienda para solucionar el tema pero resulta ser que llamo de nuevo y dijo que no tiene plata para llevar un móvil a solucionar el problema», manifestó Nigodik.

Por tal motivo adelantaron que continuarán con el reclamo y el corte hasta tanto puedan reunirse con alguna autoridad para solucionar el conflicto y conseguir una respuesta concreta al pedido.

«Estamos cerca del control de la ruta 11 y vamos a seguir cortando hasta que venga alguien, cada 4 horas estamos levantando. El Presidente del ICA dice que no tiene plata, no tiene móvil para venir», señaló el hombre.

El manifestante, que acompaña el reclamo de las mujeres de la comunidad, además sostuvo que buscarán firmar un acta compromiso ya que considera que anteriormente en reclamos similares les «mintieron».

«Ahora queremos un acta de compromiso de ellos, basta de palabras, porque muchas veces nos mintieron ya, ellos nos dicen ‘quien les dijo, tienen el papel’, por eso ahora queremos un acta compromiso. La municipalidad tampoco nos atiende, presentamos notas respetuosamente pero no nos atienden», finalizó Nigodik.

Compartir

Linkedin Print