Con diversidad de productos, pastorileños se vuelcan a tener su huerta familiar

Colonia Pastoril, localidad distante a 71 kilómetros de la ciudad de Formosa, caracterizada por su producción netamente ganadera, fue ganando impulso también en el último tiempo la producción agrícola a partir de las políticas públicas diseñadas desde el Gobierno Provincial.

En ese sentido, el presidente de la Comisión de Fomento Renzo Parra, acompañando el viernes la visita del ministro de la Producción y Ambiente Raúl Quintana y el subsecretario de la Producción Alejandro García a paipperos de la zona, destacó que «fue un día muy importante en cuanto a reivindicar un trabajo que desde la Municipalidad venimos acompañando».

Enfatizó que «se logró que muchas personas decidan dedicarse a trabajar la tierra en Pastoril, por lo que estamos predispuestos a ayudarlos en esta tarea coordinados por el MPyA», subrayando que «en Formosa contamos con un Estado presente dispuesto a apoyar a quienes quieran emprender esta actividad».

Describió que se fijaron «como objetivos a corto plazo sembrar para el autoconsumo que considero lo estamos logrando ya que hoy en cada casa tenemos una pequeña huerta, y en un plazo no muy lejano, esperamos que podamos también empezar a producir para lo que es el Plan Nutrir o Soberanía Alimentaria Formoseña».

Ambos programas son abastecidos por productores paipperos de distintos puntos de la provincia. «De ese modo, planificamos que productores dedicados a la horticultura y ganadería, puedan ir mejorando su producción quienes comercializan sus productos en Pastoril y la ciudad de Formosa», reafirmó.

En otro orden, con relación a la sequía que sufre el Norte del país producto de las bajantes de los ríos de la zona, Parra señaló que si bien se pasaron momentos difíciles, eso se modificó a partir de las lluvias que han caído en el último tiempo.

Justamente, comentó que «en momentos críticos, el Municipio también estuvo a disposición de los pequeños productores que se encuentran dentro del ejido municipal, en poder llevarles agua a través de un tanque cisterna, para de ese modo ir paliando los efectos de la sequía».

Turismo

Por otro lado, también la gestión local «busca impulsar el turismo rural teniendo en cuenta que Pastoril posee una naturaleza espléndida y que hace muy poco tiempo se ha habilitado el primer camping municipal».

Detalló que ese camping se conecta con el riacho Monte Lindo Grande, que atraviesa al pueblo, «que para todos aquellos que lo conocen se trata de un riacho grandioso por lo que ya recibieron muchas consultas desde Riacho He Hé, Clorinda, Formosa Capital para visitarlo y disfrutar en familia de la pesca y el esparcimiento, por lo que esperaba tener mucho éxito en esta temporada de verano».

La palabra de productoras

Por otro lado, productores pastorileños como Carmen Teonila Barrios que se dedica a producir para su consumo: poroto, melón, zapallo, mandioca y batata, también tiene algunas vacas y gallinas.

Ella destacó que «en épocas de crecidas el MPyA nos ayuda con el forraje para los animales» y que como mujer formoseña de campo «me siento muy feliz ya que lo tengo lo he logrado con mucho esfuerzo porque soy una mujer sola, muy trabajadora».

«La mujer formoseña es muy trabajadora, no solamente en el campo sino en otras tareas», realzó contundente.

A su turno, Ortensia Echeverría, contó que ella cosecha verduras, tiene animales de granja: gallinas ponedoras, y un módulo de cerdo, que se lo instaló la cartera productiva. «Me dejaron todo listo para la cría de los lechones. Igual que los pollos, que me trajeron 30 para comenzar y de ahí ya voy aumentando la producción, y comprando más gallinas ponedoras para los huevos», dijo muy contenta.

Asimismo, el apoyo del Municipio, a través de semillas, maquinarias para limpiar y arar la chacra.

Y agregó que también siembra zapallo cabuto «que nos dijeron que se vende muy bien».

Por último, Ortensia señaló es muy importante lo que brinda el Gobierno provincial a los paipperos apuntando principalmente a generar trabajo.

