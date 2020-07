Con gol de Luis Suárez, el Barcelona ganó el derby y decretó el descenso del Espanyol

Compartir

El derby catalán de ayer celebrado en el Camp Nou fue para el Barcelona, que no necesitó brillar para imponerse 1 a 0 y celebrar no sólo el triunfo sino el descenso de su clásico rival, el Espanyol, que quedó sin posibilidades de mantener la categoría, cuando aún restan tres jornadas para el final.

La goleada del cuadro azulgrana ante el Villarreal de la jornada pasada pareció un espejismo, al menos durante la primera parte, en donde el equipo de Setién volvió a mostrar su peor cara. Sin ideas, sin profundidad y sin rebeldía, el elenco local se adueñó del balón pero no inquietó el arco de Diego López, quien tras el final de la primera mitad no tuvo intervención alguna.

El elenco visitante se replegó en el fondo y apostó todo a los contragolpes iniciados por pelotazos al vacío que complicaron a su rival. Fue así que a los nueve minutos, Embarba emprendió una corrida por derecha y escapó mano a mano desde la mitad de la cancha, pero al llegar cansado al área, su remate fue despejado por Marc André Ter Stegen, figura de su equipo en los primeros 45 minutos.

Cuando el cronómetro indicaba los 43 minutos, el Espanyol tuvo otra oportunidad clara. Esta vez fue el lateral Didac Vilá quien escapó por izquierda, se metió en el área y lanzó un buscapié que Lenglet se llevó puesto. Nuevamente el arquero alemán, reaccionó a tiempo para rechazarlo, pero el rebote cayó en Didac, quien con la pierna derecha (su pierna inhábil) hizo sonar el palo con su disparo esquinado.

La única para el local fue en una aventura de Griezmann que encaró de derecha hacia el centro y filtró el pase para Luis Suárez, quien aguantó la marca, pero al definir su remate dio en Calero y se marchó al córner.

En el complemento, Quique Setién pateó el tablero y mandó al campo de juego a Ansu Fati en lugar de Nelson Semedo. Sergi Roberto pasó a ocupar la posición de lateral derecho y Messi retrocedió unos metros, para funcionar como enganche de los tres puntas. El joven no entró de la mejor manera, porque en su primera acción le dio un planchazo a Fernando Calero y se fue expulsado. El árbitro lo había amonestado, pero el VAR le indició que revise la acción y finalmente vio la roja.

Dos minutos después fue Pol Lozano quien en su intento por llegar primero a la pelota le dio un planchazo a Gerard Piqué que el árbitro también había considerado merecedor de cartulina amarilla, pero que el VAR le señaló que el futbolista del Espanyol debía ser expulsado. En menos de 10 minutos, ambos equipos se quedaron con 10 jugadores.

A los 56 minutos, Jordi Alba profundizó para Antoine Griezmann, quien en el área y con la cancha a sus espaldas improvisó un taco para Messi. El argentino remató de primera, casi sin ángulo, la pelota rebotó en una de sus marcas y le cayó a Suárez, quien no perdonó y gritó el 1 a 0.

Pese a estar abajo en el marcador, el Espanyol mantuvo su postura de quedarse replegado atrás y el Barcelona pudo ampliar la diferencia con un una volea de Messi que no fue gol porque Diego López se lución con su atajada.

Más tarde, Arturo Vidal ingresó por Griezmann y Martin Braithwaite por Suárez. Estos cambios no modificaron el trámite del juego que sobre el final, cuando quedaban apenas minutos, encontró al cuadro visitante con ganas de marcar un gol. Pese a su falta de recursos pudo hacerlo en un tiro de esquina, pero la falta de precisión le impidió celebrar.

Con la derrota, el Espanyol perdió la categoría y jugará la siguiente temporada en la segunda división, luego de haber estado más de 20 años en La Liga de manera ininterrumpida. Por su parte, el Barcelona sigue siendo escolta del Real Madrid, pero solo a un punto, aunque el cuadro blanco debe jugar mañana frente al Alavés. Los de Setién volverán a presentarse el sábado cuando visiten al Valladolid.