Con gran despliegue, la Policía garantizó la seguridad durante los festejos navideños

La Policía de la Provincia de Formosa dispuso la implementación de acciones preventivas para llevar tranquilidad a los vecinos y vecinas de la ciudad y de las distintas localidades del interior provincial, durante los festejos de Nochebuena y Navidad.

Se diagramaron dispositivos de control de alcoholemia en distintos lugares del microcentro y de los principales accesos a la ciudad y espacios de esparcimiento.

Los patrullajes y los recorridos barriales, antes, durante y al término de las reuniones bailables, fueron relevantes para reducir contravenciones y otros delitos.

Hubo contraventores demorados por desórdenes en estado de ebriedad, en la vía pública y en viviendas particulares, se detuvo a un hombre por agredir a efectivos policiales en un control vehicular y a joven con tumbera en Ingeniero Juárez.

Otro dato importante fue que no se registraron lesionados por el uso de pirotecnia, entre otras cosas, todo como parte del resultado de los dispositivos de seguridad implementados en esta ciudad y en el interior de la provincia.

Para asegurar los festejos en armonía y paz, se siguieron directrices del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo y se adoptaron las medidas necesarias para fortalecer el aspecto preventivo de la seguridad pública.

La diagramación constante y reestructuración de los servicios preventivos para el mantenimiento de la seguridad pública, que se intensifican con el material logístico y elementos humanos, permitieron efectuar una eficiente cobertura integral con varios procedimientos y operativos que arrojaron resultados altamente satisfactorios, tanto en la ciudad capital como en el interior provincial.

Los patrullajes y controles de vehículos y personas, permitieron mejorar la utilización correcta de la vía pública para evitar así accidentes viales.

Desde la Jefatura de Policía se resolvió incrementar las dotaciones de las dependencias operativas, llámense Comisarías, Subcomisarías y Destacamentos, como así en las siete Zonas del Comando Radioeléctrico, con la afectación del personal con tareas administrativas, haciéndose lo propio en el área de la Seguridad Vial, donde la Dirección General de Policía de Seguridad Vial amplió sus acciones con el refuerzo de las dotaciones móviles, mientras que en todo el conurbano abundaron los patrullajes a modo de infantería, en móviles y equinos para los sectores más alejados.

El operativo integral se desarrolló desde la noche del sábado y durante la jornada del domingo inclusive, con la presencia policial en las calles de los diferentes barrios de la ciudad, además de las tareas de observación y vigilancia.

Por la noche se continuó con la misma metodología y luego de la medianoche, con la provisión de alcoholímetros analógicos, se implantaron controles sobre el tránsito vehicular, desplegándose puestos fijos y móviles de efectivos policiales, con desplazamiento de conos lumínicos, tanto en la zona céntrica, Costanera, avenida Ribereña, en inmediaciones a los locales bailables, como así también en el Distrito Cinco, dejando un saldo de 116 actas labradas por infracción a la Ley Nacional de Tránsito, más de 30 vehículos fuera de circulación y 96 alcohotest positivo.

El personal de guardia en la línea 911 tuvo un papel preponderante en toda la actividad preventiva en esta capital, interactuando permanentemente con los vecinos, atendiendo los múltiples requerimientos que se fueron dando a lo largo de toda la jornada, verificando los llamados y las situaciones planteadas, sean éstas policiales o de emergencia asistencial, salud u otras.

Las reuniones en casas de familias dieron la nota a los festejos y fueron motivo de observación constante.

En el interior provincial se llevaron a cabo idénticas tareas preventivas, en ese sentido, en las distintas localidades ubicadas a la vera de rutas nacionales y provinciales, donde se intensificaron los controles a fin de disminuir eventos de tránsito y concientizar a los usuarios de la vía pública.

Algo fundamental fue que en toda la provincia no se registraron personas lesionadas por accidentes en manejo de pirotecnia durante la jornada festiva.

El jefe de Policía junto al subjefe de la fuerza, siguieron de cerca el desarrollo y el cumplimiento de los servicios dispuestos en el marco del plan provincial de prevención para la seguridad pública por las fiestas de fin de año, quienes destacaron el trabajo de los efectivos y la responsabilidad de la gente para que no hayan ocurrido hechos graves.